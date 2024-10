Kandidati za komisarje dobili zeleno luč, zaslišanje Marte Kos bo 7. novembra

Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (Juri), ki je preverjal morebiten konflikt interesov pri kandidatih za bodoče člane Evropske komisije, je vsem kandidatom prižgal zeleno luč za zaslišanje pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, so sporočili iz parlamenta. V političnih skupinah Zelenih in Levice so bili sicer kritični do postopka. Odbor Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) bo slovensko kandidatko za evropsko komisarko Marto Kos zaslišal v četrtek, 7. novembra, so odločili predsednica parlamenta Roberta Metsola in vodje političnih skupin.

Odbor Juri je danes zaključil postopek preverjanja morebitnega konflikta interesov pri kandidatih za evropske komisarje. Po prvi seji, ki je potekala pred enim tednom, je od 23 kandidatov, tudi slovenske kandidatke Marte Kos, zahteval dodatna pojasnila. S pojasnili je bila očitno večina članov odbora zadovoljnih, saj so danes vsem 26 kandidatom prižgali zeleno luč za zaslišanja pred pristojnim parlamentarnim odborom oziroma odbori. "Odbor Juri je opravil nepristransko in poglobljeno analizo izjav komisarskih kandidatov o interesih, v okviru katere je preveril, ali obstaja morebiten konflikt interesov glede na dodeljeni resor. Če so bile informacije nepopolne, smo zahtevali dodatne podrobnosti, da bi lahko ocenili vse relevantne elemente in sprejeli odločitev," je ob zaključku postopka povedal predsednik odbora Ilhan Kjučjuk iz vrst liberalcev (Renew).

Članom odbora se je zahvalil za aktivno sodelovanje in temeljit pregled podatkov, s čimer so po njegovih besedah zaščitili interese odbora, parlamenta, pa tudi evropskih državljanov. Iz politične skupine Zelenih so medtem sporočili, da ne morejo potrditi integritete postopka. "Odprta so bila še številna vprašanja, vendar pa skupini Evropske ljudske stranke (EPP) ter socialistov in demokratov (S&D) tega nista upoštevali, da bi zaščitili svoje komisarske kandidate," je sporočil član odbora iz skupine Zelenih Sergey Lagodinsky. Zato so člani odbora iz njegove skupine današnjo sejo še pred koncem protestno zapustili, je zapisal na družbenem omrežju X. Da so se velike skupine vse dogovorile vnaprej, da bi zaščitile svoje kandidate, so opozorili tudi v politični skupini Levice. "Škandalozen proces," je na omrežju X zapisala ena od vodij skupine Manon Aubry. Pozitivna ocena odbora Juri je sicer ključni predpogoj za začetek zaslišanj, ki so predvidena med 4. in 12. novembrom. Natančen razpored zaslišanj posameznih kandidatov naj bi še danes določila konferenca predsednikov Evropskega parlamenta, v kateri so predsednica Roberta Metsola in vodje političnih skupin. Sejo je konferenca predsednikov začela ob 10. uri. Pred petimi leti je sicer odbor Juri zavrnil dva komisarska kandidata, še ena kandidatka pa je padla kasneje na zaslišanju pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta. Marta Kos bo zaslišana 7. novembra Konferenca predsednikov Evropskega parlamenta je na današnji seji v Strasbourgu določila razpored komisarskih zaslišanj pred pristojnimi odbori, ki bodo potekala od ponedeljka, 4. novembra, do torka, 12. novembra. V skladu z razporedom bo Afet kandidatko za evropsko komisarko za širitev EU Marto Kos zaslišal v četrtek, 7. novembra, dopoldne.

