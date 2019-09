Odbor podprl strategijo nacionalne varnosti, a brez dodatnih pooblastil Sove

Odbor za obrambo je s tesno večino dal zeleno luč predlogu resolucije o strategiji nacionalne varnosti za obravnavo na plenarni seji DZ. Potrdili pa so tudi dopolnilo SDS, s katerim so vendarle umaknili določilo o dodelitvi dodatnih pooblastil Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji.

Minister za obrambo Karl Erjavec je na današnji seji odbora DZ za obrambo izpostavil, da je resolucija o strategiji nacionalne varnosti krovni dokument, na katerem bi lahko temeljili ostali predpisi s področja nacionalne varnosti. Cilj resolucije je doseči čim večjo stopnjo nacionalne varnosti, pri čemer dokument naslavlja zelo različne vire ogrožanja, tudi sodobne kibernetske in hibridne grožnje. Najdaljšo razpravo o predlogu resolucije si je na današnji seji odbora privoščil Miha Kordiš iz Levice. Označil ga je za problematičen in sporen dokument, ki "ni vreden papirja, na katerem je napisan". Ocenil je, da ne naslavlja primerno sodobnih groženj, kot so podnebne spremembe, revščina in neenakost. Namesto tega se po njegovih besedah ukvarja z vohunjenjem za lastnimi državljani in s podlagami za nove nakupe oborožitve za zavezništvo Nato. "Resolucija je eden najbolj ideološko prestreljenih dokumentov," je dejal. Po njegovih besedah zapisi o spremenjenem varnostnem okolju, pa o hibridnih in kibernetskih grožnjah niso podkrepljeni z dejanskimi podatki, ampak so "v službi ustvarjanja družbene histerije".

Poslanci so opozarjali na krepitev pooblasti Sove. FOTO: Dreamstime

Na pomanjkanje opredelitve nekaterih drugih sodobnih virov ogrožanja v predlogu resolucije je v razpravi opomnil tudi Samo Bevk (SD). Tako v njem med drugim pogreša zdravstvene in druge nevojaške grožnje. Franci Kepa (SDS) in Jani Ivanuša (SNS) pa v resoluciji pogrešata večji poudarek na ilegalnih migracijah. Večina članic in članov odbora, ki so razpravljali, pa je tudi opozorila, da bi posebno previdnost veljalo nameniti področju obveščevalno-varnostne dejavnosti. Tako je Anja Bah Žibert (SDS) ocenila, da novo resolucijo sicer potrebujemo, a ne takšne. Zlasti je opomnila na krepitev pooblastil Sove. To področje je v predlogu premalo obrazloženo, državljanke in državljani pa so nanj zelo občutljivi, je ocenila poslanka SDS. Da je meja med varnostjo in človekovimi pravicami tanka, je opomnil tudi Andrej Rajh (SAB). Branko Grims (SDS) pa je opozoril, da bo država, ki namerava zavoljo varnosti omejevati svobodo, izgubila oboje.

Iz predloga resolucije so umaknili določilo o dodelitvi dodatnih pooblastil Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. FOTO: Kanal A