Odbor predlog za referendum o spremembah zakona o vladi ocenil kot neprimernega

Predlog za posvetovalni referendum o predlogu sprememb zakon o vladi so že na ustanovni seji DZ vložili v SDS. Menijo, da se bo s povečanjem števila ministrstev razširila javna uprava, s tem pa tudi javnofinančni izdatki, zato se mora po njihovem mnenju o tem odločati ljudstvo. Poudarjajo, da gre za zagotavljanje služb tistim, ki so na volitvah izpadli iz parlamenta in za zagotavljanje sredstev nevladnim organizacijam, ki da so sedanji koaliciji pomagali "do 53 sedežev v parlamentu". Poslanec SDS Branko Grims je dejal: "Da se naredi dovolj prostora pri koritu, ljudje pa naj to plačajo."

Nasprotno v koalicijskih vrstah menijo, da je referendum o tem že potekal na volitvah, pri čemer je poslanka Levice Nataša Sukič opozorila, da ministri in državni sekretarji za opravljanje funkcije ne potrebujejo izvolitve na volitvah in da gre za samostojno vejo oblasti. Koalicijski poslanci so opoziciji očitali tudi zlorabo instituta referenduma in nagajanje. "Vnaprej kritizirati nekaj, kar se še ni oblikovalo, je neproduktivno in neupravičeno," je dejala poslanka Gibanja Svoboda Tamara Kozlovič.