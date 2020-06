Odbor SE: Slovenija krši pravico do enakega plačila ne glede na spol

Po ugotovitvah odbora EU je v vseh 15 državah, torej tudi v Sloveniji, v veljavi ustrezna zakonodaja, ki jasno priznava pravico do enakega plačila za enako delo, kljub temu pa v vseh razen na Švedskem prihaja do vztrajnih kršitev te pravice.

Kolektivne pritožbe je na odbor Sveta Evrope (SE) za socialne pravice, ki nadzoruje spoštovanje evropske socialne listine, vložila mednarodna nevladna organizacija Univerza Ženske Evrope (University Women Europe UWE). Med 15 državami, ki jih je odbor nato vzel pod drobnogled, so bile poleg Slovenije še Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška, Portugalska in tudi Švedska - edina, v kateri ni ugotovil kršitev socialne listine.

V Sloveniji je odbor ugotovil kršitve socialne listine, ker ni zagotovljen dostop do učinkovitih pravnih sredstev in ker ni omogočena preglednost oziroma primerljivost delovnih mest in plač. Poleg tega je odbor za Slovenijo soglasno ugotovil, da krši člen 20c evropske socialne listine, s tem ko ne dosega zadostnega napredka pri zagotavljanju pravice do enakih možnosti in enakega obravnavanja na delovnem mestu z vidika enakega plačila ne glede na spol. Po podatkih Eurostata je bila razlika v plačilu med spoloma v Sloveniji leta 2017 osemodstotna, medtem ko je bila v celotni EU v povprečju 16-odstotna. A prav v Sloveniji je ta plačna vrzel v letih 2010-2017 narasla najbolj v EU, saj je leta 2010 znašala zgolj 0,9 odstotka in je bila najnižja v uniji.

Glede razlik v plačilu med spoloma je odbor SE sicer ugotovil, da se te v več državah zmanjšujejo, a napredek ni zadosten. Te razlike sicer niso več izključno ali celo primarno rezultat diskriminacije same po sebi, ampak so predvsem posledica razlik v t. i. povprečnih značilnostih žensk in moških na trgu dela. Tu gre za različne dejavnike, od koncentracije enega spola v določenih gospodarskih dejavnostih do slabe zastopanosti žensk na bolje plačanih položajih v podjetjih.

Generalna sekretarka SE Marija Pejčinović Burićje ob današnji objavi ugotovitev opozorila, da"so razlike v plačilu med spoloma v sodobnih družbah nesprejemljive, a vendarle še naprej ostajajo ena glavnih ovir pri doseganju resnične enakopravnosti".

"Evropske vlade morajo nujno okrepiti ukrepe, ki bodo zagotovili enake možnosti na delovnem mestu,"je poudarila.