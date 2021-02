Odbor za delo sprejel sklep o povrnitvi izpadlega dohodka študentov

Že na začetku seje je predsednica odbora Eva Irgl (SDS) prebrala pisno pojasnilo ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja, ki se seje zaradi okužbe z novim koronavirusom ni mogel udeležiti. Pojasnil je, da v skladu z zakonom za uravnoteženje javnih financ in na podlagi zakona o minimalni plači 20. januarja določil znesek minimalne plače, ki je bil 28. januarja objavljen v uradnem listu. Takoj ob objavi nove višine minimalne plače je ministrstvo začelo določitev najnižjega zneska urne postavke za občasno delo dijakov in študentov. Namesto v 15 dneh se je medresorsko usklajevanje po njegovih navedbah zaključilo v dveh dneh, odredba je bila 18. februarja objavljena v uradnem listu.

Minister je v dopisu poudaril, da zakon ne določa roka objave zneska minimalne urne postavke, temveč ob spremembi minimalne plače, čemur je ministrstvo po njegovih navedbah v celoti sledilo. Glede na zakonsko določitev postopka do morebitnega zamika in oškodovanja dijakov in študentov po prepričanju ministra tako ni prišlo, saj so bili vsi postopki izvedeni v okviru zakona in v najkrajšem možnem času.

V imenu predlagateljev je Miha Kordiš (Levica) uvodoma povedal, da so sklicali sejo zaradi dviga minimalne študentske urne postavke, a ker se je med sklicem in današnjo sejo to zgodilo, so umaknili sklep, ki poziva ministrstvo, da vendarle to izvede. Opozoril je, da še vedno ostaja problematika tega, da dvig minimalne postavke prihaja z enomesečno zamudo po določitvi in sprejetju novega zneska minimalne plače, tako so bili delavci študenti "ogoljufani" za svojo povišico.