Odbor za finance potrdil predlog novele zakona o DDV-ju

Miha Kordiš (Levica) je bil kritičen, da predlog pomeni nov davčni odpustek za luksuz – da se bodo lahko menedžerji "vozakali" naokrog z dragimi električnimi vozili in jih imeli tudi za osebno rabo. Izračunal je, da je ta vlada Janeza Janše z obdavčitvijo luksuznih vozil prihodke v proračun doslej zmanjšala za 75 milijonov evrov letno. "Od česa, mislite, bo ta država v prihodnosti lahko živela?" je vprašal.

Šircelj je dejal, da bo uveljavljenje odbitka DDV-ja pri vozilih mogoče le takrat, ko se bodo ta uporabljala za opravljanje dejavnosti; če se bodo uporabljala tudi za osebno rabo, odbitka DDV-ja ne bo mogoče uveljavljati.

Alenka Bratušek (SAB) je Širclja vprašala, kje v predlogu je znižanje DDV-ja, kar so v njegovi stranki predlagali, ko so bili v prvem delu tega mandata DZ še v opoziciji. Šircelj je dejal, da znižanja DDV-ja ne predlagajo, ker so sedaj zaradi koronske krize odhodki večji in ker bodo ljudje znižanje davkov najbolj občutili s predlaganimi spremembami pri dohodnini, saj – kot je priznal – znižanje DDV-ja ne pomeni nujno znižanja cen.

Odbor je sprejel predlagana dopolnila koalicije in zavrnil predloge amandmajev opozicije, celotni predlog pa je od 17 prisotnih članov dobil 11 glasov podpore, en član je bil proti.