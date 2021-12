Odbor za finance o 180-milijonskem paketu pomoči

Odbor DZ za finance ima na mizi predlog desetega protikoronskega zakona, ki predvideva dodatnih 180 milijonov evrov za ukrepe za omilitev posledic epidemije covida-19, s katerim se že mudi in nov predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki naj bi med drugim administrativno razbremenil davčne zavezance in davčni organ.

Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 predvideva pomoč upokojencem s pokojninami do 714 evrov, kmetom brez pokojnin v starosti nad 65 let, invalidom in vojnim veteranom, in sicer v obliki 300 evrov solidarnostnega dodatka. Enkratna izplačila so predvidena do 31. decembra.

V predlogu je predviden tudi mesečni dodatek za pripadnike sil za zaščito in reševanje ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah. Ta ukrep bo veljal do konca leta 2021 in ga bo lahko vlada za šest mesecev podaljšala. Predlog zakona pa podaljšuje tudi nekatere že veljavne ukrepe. Neizkoriščeni letni dopust za 2020 bo mogoče koristiti še do 1. aprila 2022, tistega za 2021 pa do konca prihodnjega leta. Lanski turistični boni bodo po predlogu veljali do konca junija 2022, tako tudi boni 21.

icon-expand Finančna pomoč za epidemijo FOTO: Dreamstime

Predlog novele Zakona o DDV je medtem vlada pripravila, potem ko je njenemu prejšnjemu predlogu julija v DZ zmanjkal le glas podpore. V novem predlogu ostajajo rešitve, kot sta odprava praga za obvezen vstop kmetov v sistem DDV in izročitev računa kupcu v papirnati obliki le na njegovo zahtevo.