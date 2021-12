Sporni predlog novele zakona: 'Predlagatelji namer po politizaciji šole niti ne skrivajo'

Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo obravnaval predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki predvideva povečanje števila predstavnikov ustanovitelja. Predlogu nasprotuje pedagoška stroka, saj naj bi pri imenovanju ravnateljev šol in vrtcev več vpliva imela politika namesto zaposlenih. Ocena stanja v predlogu je žal lepljenka političnih floskul in iz konteksta iztrganih ocen, poudarjajo na ljubljanski filozofski fakulteti: "Predlagatelji svojih namer po krhanju strokovnosti in politizaciji šole niti ne skrivajo. Spremembe, ki jih želijo uveljaviti, so zato zelo škodljive."

Predstavniki pedagoške stroke bodo svoja stališča do omenjenega zakonskega predloga predstavili na novinarski konferenci dopoldne, še pred sejo odbora. Do predlagane novele zakona, ki so jo v zakonodajni postopek vložili poslanci SDS, NSi, SMC in poslanca narodnosti, so kritični tako v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) kot tudi v stroki. S povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na pet od skupno 11 članov se po opozorilu sindikata odpirajo vrata odločilnemu vplivu politike na delovanje vrtcev in šol ter izbiro ravnateljev.

Filozofska fakulteta: Predlagana novela je pripravljena površno, rešitve so slabo argumentirane in utemeljitve mestoma zavajajoče. Predlagatelji svojih namer po krhanju strokovnosti in politizaciji šole niti ne skrivajo. Spremembe, ki jih želijo uveljaviti, so zato zelo škodljive.

Na ljubljanski filozofski fakulteti ostro nad predlog Kot so opozorili na ljubljanski filozofski fakulteti, je iz predloga razvidno, da predlagatelji želijo poseči na področje sestave svetov zavodov, ciljev vzgoje in izobraževanja, napredovanje pomočnikov vzgojiteljev in zbiranje občutljivih podatkov. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je krovni zakon, ki določa najbolj temeljne značilnosti našega šolstva, zato bi moral biti vsak poseg vanj sprejet s čim širšim konsenzom in na osnovi celovite analize predvidenih učinkov na vzgojno-izobraževalni sistem, opozarjajo. Naše šolstvo, in s tem tudi zakon potrebuje prenovo, s tem se je mogoče strinjati. Toda ta prenova mora biti speljana demokratično in strokovno, so poudarili.

Predstavniki Sviza so bili kritični do predloga spreminjanja sestave svetov zavodov v vzgoji in izobraževanju, ki strokovnemu kadru odvzema dva glasova in jih prenaša na ustanovitelja, saj po njihovem mnenju to predstavlja nezaupanje do šolnikov in poskus politizacije učiteljstva.

"Ocena stanja v predlogu je žal lepljenka političnih floskul in iz konteksta iztrganih ocen. Kot primer dobre prakse je na področju sestave svetov šol navedena denimo Hrvaška, čeprav je tam ravno tovrstna sprememba sestave svetov, kot svarijo hrvaški strokovnjaki, izjemno okrepila politizacijo šol – podrejenost ravnateljev lokalni stranki na oblasti. Drugi navedeni primeri pa kvečjemu dokazujejo ravno nasprotno, kar je namera predlagatelja: kažejo namreč, kako pomembna je ravnateljeva pedagoška funkcija." Delo vzgojno-izobraževalnih zavodov je v današnjih časih izjemno zahtevno strokovno delo, in če kaj, je potrebno v njih vzpostaviti pogoje, v katerih bodo ravnatelji to vlogo lahko odigrali bolje, kot jo zmorejo zdaj, so izpostavili.

icon-expand Šola FOTO: Shutterstock