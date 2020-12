Odbor za kulturo za ponovno vzpostavitev financiranja STA in proti vladnemu blatenju agencije

Tako je Odbor DZ za kulturo ponoči po skoraj sedemurni razpravi potrdil sklep, ki so ga predlagali predlagatelji seje – poslanci LMŠ, SD, SAB in Levice, s katerim pozivajo vlado, naj nemudoma izpolni dolžnosti po zakonu o STA in skladno s pogodbo med STA in Ukomom o opravljanju javne službe. Vlado so pozvali, naj nemudoma izplača že zapadlo oktobrsko mesečno nakazilo za opravljanje javne službe in nakazilo po letni tržni pogodbi ter s tem zagotovi nadaljnjo stabilnost STA. Poleg tega pa naj vlada takoj začne znova izplačevati tekoče obveznosti.

Vlada in STA naj v skladu s pozivom, ki ga je odbor sprejel na predlog opozicijskih poslancev, v najkrajšem možnem času skleneta novo pogodbo za opravljanje javne službe za prihodnje leto, s katero naj zaradi več let trajajoče finančne podhranjenosti zagotovita ustrezno višino sredstev.

Odbor za kulturo vlado tudi poziva, naj takoj ustavi pritiske na STA in se vzdrži javnega blatenja agencije za dnevnopolitične potrebe, saj ta korektno in objektivno opravlja svoje delo. Poleg tega pozivajo vlado, naj v imenu ustanovitelja poslovne in druge podatke, povezane, s poslovanjem, od vodstva terja izključno po uradni in zakoniti poti.

Omenjene sklepe so podprli člani odbora iz vrst predlagateljic, večinoma pa tudi iz SMC, DeSUS in predstavnik italijanske narodne skupnosti Felice Žiža.