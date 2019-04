Odbor za obrambo se strinja z nakupom 38 oklepnikov 4x4 oshkosh

Naj pogodbo in celoten nakup preveri računsko sodišče, je sicer že v četrtek računskemu sodišču na nujni seji sklenila predlagati komisija DZ za nadzor javnih financ. O tem, koliko časa bi lahko takšna revizija zamaknila nakup, po Bevkovih besedah na današnjem odboru za obrambo niso govorili. Prav tako predstavnikom ministrstva za obrambo, navzočim na seji, ni bilo postavljeno vprašanje, ali bi to sploh lahko zamaknilo nakup, je dejal.

S pogodbo in samim nakupom so se po Bevkovih besedah na zaprti seji strinjali vsi navzoči člani odbora, razen poslancev Levice. "Gre namreč za rutinski nakup, zamenjavo izrabljenih štirikolesnikov z novimi in sodobnimi, ki bodo poskrbeli za večjo varnost vojakov," je dejal Bevk.