Zelena luč pogojem za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev

Slovenija je pravno podlago za imenovanje in delovanje evropskih tožilcev in evropskih delegiranih tožilcev, ki bodo v okviru Evropskega javnega tožilstva zadolženi za nadzor nad porabo evropskih sredstev, zagotovila z novelo zakona o državnem tožilstvu, sprejeto maja 2019. Ker je kolegij Evropskega javnega tožilstva lani jeseni sprejel pravila o pogojih za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev, prav tako delovni jezik, ki ga bodo uporabljali, so zdaj potrebni nekateri popravki zakona.

Predlog novele tako določa pogoje za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev in njihovo socialno varnost, ki bo taka, kot to določa slovenska zakonodaja. Natančneje določa tudi potrebno stopnjo znanja delovnega jezika, kar bo sicer angleščina. Pri tem tako za evropskega kot evropskega delegiranega tožilca zahteva raven C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira, kar pomeni raven, pri kateri zna oseba učinkovito in prilagodljivo uporabljati jezik za strokovne, učne in družabne namene ter se je sposobna jasno, strukturirano in podrobno izražati.

Predlog ureja tudi možnost nastopanja evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi pred vrhovnim sodiščem, in sicer bosta lahko nastopala po pooblastilu, ki ga za posamezno zadevo določi generalni državni tožilec, skupaj z vrhovnim državnim tožilcem.