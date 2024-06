Odbor za pravosodje o predlogu novele zakona o parlamentarni preiskavi

Na posvetovalnem referendumu bi volivce po predlogu poslanske skupine NSi vprašali: Ali ste za to, da DZ sprejme predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki omogoča vlaganje zahtev za oceno ustavnosti in zakonitosti parlamentarnih preiskav na ustavno sodišče ter s tem v obdobju do odločitve onemogoča izvajanje parlamentarne preiskave v zadevah javnega pomena?

V obrazložitvi so pojasnili, da je parlamentarna preiskava ustavni institut in orodje parlamentarne manjšine pri nadziranju delovanja koalicijske večine. Predlagane zakonske spremembe pa bi po njihovih navedbah prinesle mehanizem, po katerem lahko v 30 dneh po objavi akta o odreditvi preiskave v uradnem listu več upravičenih predlagateljev zahteva, da o skladnosti parlamentarne preiskave z ustavo in zakonom odloči ustavno sodišče.

Izvajanje preiskave bi bilo po predlogu novele, ki ga je v parlamentarni postopek vložila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, do odločitve ustavnega sodišča blokirano, saj v tem obdobju DZ ne bi mogel niti imenovati preiskovalne komisije, so navedli poslanci NSi. To razumejo kot poskus discipliniranja trenutne opozicije oz. državnega sveta pri prizadevanjih za nadzor nosilcev oblasti.

Prepričani so, da je predlagana novela namenjena vplivanju na točno določen postopek ustanavljanja parlamentarne preiskave, ki je na zahtevo DS usmerjena v preiskavo ravnanja oseb, tesno povezanih z največjo koalicijsko stranko. Gre za preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju družb Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda.

Člani odbora se bodo na seji seznanili tudi z letnim poročilom Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2023 in oceno stanja za leto 2023.