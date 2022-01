Odbor za pravosodje za analizo sodniških izpitov, opravljenih v drugih republikah SFRJ

Na današnji seji so sprejeli tudi več sklepov, s katerimi želijo povrniti zaupanje javnosti v pravosodje, predvsem v luči zagotavljanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v sodnih postopkih, ter omogočiti neodvisno in nepristransko odločanje. Vladi, ministrstvu za pravosodje, vrhovnemu sodišču in sodnemu svetu so med drugim predlagali, naj pripravijo zakonske rešitve, ki bodo omogočale preglednost dela sodstva, njegovo večjo učinkovitost in skrajšanje postopkov ter zagotavljale ustrezno obliko nadzora nad vsemi, tudi procesnimi odločitvami vseh sodišč v Sloveniji.

Zahtevo za sklic nujne seje odbora z obravnavo točke o izvajanju načela pravne države z vidika učinkovitosti, nepristranskosti in neodvisnosti pravosodja v Sloveniji so vložile poslanske skupine SDS, NSi in SNS. Kot so predlagatelji navedli v zahtevi za sklic seje, so se zanjo odločili, "ker se zdi, da v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih ni videti napredka na področju učinkovitosti in neodvisnosti sodstva".