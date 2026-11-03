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Slovenija

Odbor za zdravje podprl prodajo alkohola v šolah, ko tam ni pouka

Ljubljana, 03. 11. 2026 19.32 pred 34 minutami 3 min branja 17

Avtor:
STA U. Z. K.
Zabava

Odbor za zdravje je dal zeleno luč predlogu sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki določa, da prepoved alkohola v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ne velja v času, ko ta dejavnost tam ne poteka. V koaliciji in Resnici so izpostavili lažjo organizacijo prireditev v manjših krajih, v opoziciji pa so svarili pred večjo dostopnostjo alkohola.

S predlogom, ki so ga v DZ vložili koalicijski poslanci in Resnica, bi določili tudi, da zdravstveni inšpektorat opravlja nadzor nad prepovedjo prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač le v času, ko v šolskih prostorih poteka dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Že na začetku odbora se je vnela burna razprava. V opoziciji so bili kritični do odločitve predsednice odbora Ive Dimic (NSi), da nanj ne povabi organizacij, ki spremembi zakona nasprotujejo. V koaliciji so medtem poudarili, da je bila široka razprava o tem opravljena že v preteklosti, zato zdaj ni potrebna. Na glasovanju so člani odbora predlog, da se razprava preloži in opravi z zainteresiranimi organizacijami, zavrnili.

Vino
Vino
FOTO: Shutterstock

Alkohol je v slovenskem kulturnem okolju najbolj razširjena psihoaktivna snov, njegove posledice pa se kažejo v zdravstvenih, socialnih, ekonomskih bremenih za posameznika, družino in družbo. Varovanje zdravja mora biti zato izhodišče vsake razprave o dostopnosti alkohola, je poudaril državni sekretar na ministrstvu za zdravje Simon Novak. Dodal je, da na ministrstvu sicer razumejo težave, na katere opozarjajo predlagatelji zakona.

"Če se šolski prostori po koncu vzgojno-izobraževalnega procesa uporabljajo za druge prireditve, mora biti takšna uporaba časovno in organizacijsko jasno ločena od šolskih dejavnosti, prav tako morajo brez izjeme ostati v veljavi vsi ukrepi za zaščito otrok in mladostnikov, zlasti prepoved prodaje in ponudbe alkoholnih pijač mladoletnim osebam," je poudaril Novak.

Predlog je podprl tudi državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipelj. Pojasnil je, da si na ministrstvu prizadevajo ohraniti podeželje poseljeno, pri tem pa je po njegovi oceni pomembno spodbujati druženja, ki prispevajo k občutku pripadnosti in zdravim odnosom. Zato na ministrstvu menijo, da je predlagana ureditev dopustna.

Poslanci so bili v razpravi na različnih bregovih, njihova mnenja pa so se najbolj razhajala pri posledicah, ki jih ta zakon prinaša.

Poslanci SDS, NSi, SLS in Fokusa, Demokratov in Resnice so bili prepričani, da je sprememba zakona koristna za lokalna društva, ki lahko prireditve organizirajo zgolj v šolskih prostorih. Poudarili so, da se zaradi spremembe zakona ne bo povečala dostopnost do alkohola, spreminja se zgolj organizacijski vidik proslav in prireditev na podeželju. Opoziciji so očitali, da ne razume življenja na podeželju in da o spremembah zakona ne razmišljajo z zdravo pametjo. V SDS so poudarili tudi, da je alkohol pomemben del slovenske kulture.

S tem se niso strinjali poslanci v opoziciji. V Svobodi so prepričani, da bo z opustitvijo preventivnih ukrepov pitje alkohola postalo bolj dostopno in normalizirano, kar posledično spodbuja zlorabo alkohola. Izpostavili so, da je Slovenija v vrhu pri uživanju alkohola, alkoholizirani vozniki pa povzročijo vsako tretjo smrtno žrtev na slovenskih cestah. V SD so medtem poudarili, da pozitivne posledice predloga zakona ne odtehtajo negativnih, in sicer normalizacije alkohola.

Člani odbora za zdravje so se seznanili tudi z letnim poročilom o kakovosti v zdravstvu za leto 2025, ki ga je predstavila direktorica Javne agencije RS za kakovost v zdravstvu Klavdija Kobal Straus.

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KOMENTARJI17

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
03. 11. 2026 20.09
Je odbor za zdravje trezen?
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
03. 11. 2026 20.08
Nihče ne pravi v šolah dajte si to zabit v butico govori se o telovadnicah ki so v manjših krajih edini večji pokrit prostor
Odgovori
0 0
FreedomMan
03. 11. 2026 20.08
Vladi je več kot očitno jasno, da jih trezni in normalni ne bodo podpirali.
Odgovori
+2
2 0
Antena
03. 11. 2026 20.08
Na vasi, kjer ni drugih primernih objektov ...zakaj pa ne ? Kaksna veselica v sobotah
Odgovori
-1
1 2
galeon
03. 11. 2026 20.05
Očitno odbor za zdravje sestavljajo sami pijanci in podrejene ovce.
Odgovori
+3
3 0
DasaizDalasa
03. 11. 2026 20.03
Pred dobrimi štirimi desetletji smo imeli srednješolskega učitelja za angleščino ki je že pod vplivom prišel v šolo.
Odgovori
+1
1 0
FreedomMan
03. 11. 2026 20.07
Ta sigurno podpira današnjo vlado
Odgovori
+2
2 0
tech
03. 11. 2026 20.03
Odbor za zdravje je dal zeleno luč, za dodatno možnost prodaje alkohola, ki uničuje zdravje. Če ni to neka parodija države, pol ne vem kaj je.
Odgovori
+2
2 0
mbtukaj
03. 11. 2026 20.01
Jelka rada vleče.
Odgovori
+3
3 0
Limonček60
03. 11. 2026 19.58
Super.Pol bodo gostilne'propadle'.Ob sobotah in nedeljah,bomo šli pa v šolo pit in obujat stare spomine,pa to
Odgovori
-1
1 2
kuopio
03. 11. 2026 19.55
Ne glejmo ga, dejmo ga.
Odgovori
0 0
Roadkill
03. 11. 2026 19.51
Pa vredu odkrito tukaj ne vidim problema. V manjši krajih je pač telovadnica kraj kjer odvijajo dogodki
Odgovori
+8
8 0
Justice4all
03. 11. 2026 19.51
A povsod zraven šole kafiči.....
Odgovori
+4
5 1
mali.mato
03. 11. 2026 19.59
In v kafič gre 100 ljudi?
Odgovori
+0
1 1
odpisani zasedli vlado
03. 11. 2026 19.48
Mi smo hodili v šolo že naliti in zadeti torbe pa polne piva ali šnopsa za korajžo.Delili smo z učitelji med odmori ti so nam pa za zamenjavo dajali cigarete.
Odgovori
+1
2 1
Pajo_36
03. 11. 2026 19.44
Oooo Godčeva gre lahk na roditeljskega pa na ta kratkega. Ker takrat ni puka. Hahahaha.
Odgovori
+3
4 1
konc
03. 11. 2026 19.44
Važno, da ni nobenega govora o preprodaji drog po šolah in njeni okolici? Aja, če se problem ignorira, ga ni. Okej. Medtem pa se sprašujte, zakaj se nek nezaposleni kosovc okoli vozi v avtomobilu za 200k evrov in živi v vili.
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+2
2 0
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