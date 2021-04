Kdo je odgovoren za nenabavo dodatnih odmerkov Pfizerjevega cepiva?

Poslanec SD Dejan Židanje v imenu predlagateljev seje, poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice in SAB, opozoril, da konec decembra lani in morda še nekaj dni v januarju Slovenija ni naročila dodatnih 470.000 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech, s čimer bi lahko v prvi polovici letošnjega leta cepili 250.000 ljudi. Kot je dejal, je v času odločanja o morebitnem naročilu dodatnih odmerkov ministrstvo za zdravje vodil premier Janez Janša. "Pri tako resnih vprašanjih nekdo mora sprejeti odločitev. Strokovne skupine svetujejo, politika pa sprejme odločitev," je dejal.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišarje danes pojasnil, da o dodatnih, opcijskih odmerkih cepiv konec decembra niso odločali, ker je imela Slovenija 21. decembra sklenjene pogodbe s štirimi proizvajalci za skupaj 3,6 milijona odmerkov cepiv. Poleg tega se je pričakovalo skorajšnje izrazito povečanje dobav cepiva AstraZenece in se ni pričakovalo, da bo prihajalo do takšnih odstopanj dobav AstraZenece od naročenega in predvidenega. Če bi naročili opcijske odmerke, je bil predviden plan dobav v drugi polovici leta. Dodal je, da so vse države članice EU pričakovale, da bodo farmacevtska podjetja okrepila proizvodnjo v letošnjem letu, kar se tudi dogaja.

Odločitev o naročilu dodatnih odmerkov cepiv je takrat sprejemala strokovna svetovalna skupina za cepljenje, in ko je Janša izvedel, da niso naročili dodatnih odmerkov, je to skupino razpustil, je povedal Vindišar.