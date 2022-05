Odbor za zunanjo politiko podprl predstavitev Fajonove

Kandidatka za zunanjo ministrico Tanja Fajon je na zaslišanju pred zunanjepolitičnim odborom DZ napovedala vrnitev verodostojnosti slovenske zunanje politike. Izpostavila je zavezanost vladavini prava in skupnim vrednotam EU, poudarila pomen dobrih odnosov s sosednjimi državami in podprla širitev EU na Zahodni Balkan. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je menilo devet članov odbora, šest jih je bilo proti.

V skoraj enourni predstavitvi vizije, prednostnih nalog in strateških usmeritev ministrstva je Tanja Fajon napovedala usklajeno in vključujočo zunanjo politiko ter sodobno, aktivno zunanje ministrstvo. Kot je dejala, je treba slovenski zunanji, evropski in varnostni politiki vrniti dostojanstvo, verodostojnost in okrepiti zaupanje vanjo. Želi Slovenijo, ki bi bila v jedru EU, v ta namen pa namerava tudi krepiti skupne politike EU. Okrepiti namerava tudi zavezanost multilateralizmu in podpreti moč mednarodnega prava. Kot je dejala, želi "prebuditi spečo Trnuljčico" na ministrstvu, kar naj bi pomenilo posodobitev ministrstva, da bo vsebinsko in organizacijsko odsevalo globalne izzive. Napovedala je, da se bo ministrstvo za zunanje zadeve z novim zakonom o vladi preimenovalo v ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Tanja Fajon je spomnila, da je v treh desetletjih samostojne Slovenije prva ženska kandidatka za položaj zunanje ministrice.

Spomnila je, da je v treh desetletjih samostojne Slovenije prva ženska kandidatka za položaj zunanje ministrice; tudi ta prelomnica kaže, da resor potrebuje spremembe in drugačen način vodenja, je poudarila. "Diplomaciji in celotnemu zunanjepolitičnemu aparatu želim dati spodbudo in svež zagon," je poudarila na seji odbora, ki se je začela z minuto molka v spomin na preminulega tržaškega pisatelja Borisa Pahorja.

"Naš skupni interes in cilj je uspešna Slovenija z uspešno zunanjo in evropsko politiko, ki presega strankarske delitve," je poudarila kandidatka za ministrico, ki ključ skupnega uspeha vidi v sodelovanju in dialogu. EU ostaja težišče zunanjepolitičnega delovanja Slovenije, kar je še posebej pomembno ob naraščajoči polarizaciji med demokratičnimi in avtoritarnimi režimi, je nadaljevala v prestavitvi prioritet ministrstva. "Zavedam se, da je za povrnitev verodostojnosti in žal načetega ugleda države pred nami trdo delo," je opozorila. Izpostavila je pomen dobrih odnosov s sosednjimi državami in aktivnega članstva v regionalnih pobudah. Kot je dejala, bo v dobrososedskem in iskrenem duhu iskala rešitve za odprta vprašanja s Hrvaško, obenem pa dosledno spoštovala zavezo o spoštovanju odločitve arbitražnega sodišča o meji med državama. Podprli bomo vključevanje Hrvaške v evroobmočje in OECD ob izpolnjevanju pogojev, Slovenija podpira tudi širitev schengenskega območja in vključitev Hrvaške, Bolgarije in Romunije, je dejala. A pred reformo schengenskih pravil bo težko doseči soglasje za širitev med državami članicami, je opozorila. Širitev EU na Zahodni Balkan je v interesu Slovenije in mora biti ena od prednostnih strateških usmeritev slovenske zunanje politike. Napovedala je, da bo za vprašanja, povezana z Zahodnim Balkanom, na ministrstvu imenovala posebnega odposlanca. Intenzivno bo krepila prijateljske vezi in zavezništva s pomembnimi partnerji v EU, posebej z Nemčijo, Francijo in Italijo ter z drugimi državami jedrne Evrope, je dejala Fajonova in s tem napovedala odmik od višegrajske usmeritve aktualne vlade. Izpostavila je tudi krepitev transatlantski odnosov, ki ostajajo hrbtenica varnostne arhitekture v Evropi, ter odgovorno delovanje v Natu in vseh ostalih mednarodnih organizacijah. Članstvo v Natu je podlaga, na kateri bomo nadgrajevali odnose in strateški dialog z ZDA, je poudarila. V tej luči se je zavzela tudi za čimprejšnjo rešitev vojne v Ukrajini, kar bo po njenih besedah mogoče doseči le z dialogom. Ob obsodbi ruske agresije v Ukrajini je poudarila, da trajnega miru in stabilnosti v Evropi ne bo mogoče doseči brez Rusije.

Izpostavila je pomen dobrih odnosov s sosednjimi državami in aktivnega članstva v regionalnih pobudah.