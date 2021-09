Noveli o avdiovizualnih medijskih storitvah spet zelena luč odbora

Državni svetniki so veto na omenjeno novelo izglasovali 16. julija. Predsednik komisije DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je sicer predlagala veto, Branimir Štrukelj, je danes pojasnil, da so sledili opozorilom strokovnjakov, da so domači ponudniki avdiovizualnih storitev v deprivilegiranem položaju v primerjavi s tujimi in da zakon prezre dejstvo, da v nasprotju s tujimi ponudniki domači veliko vlagajo v avdiovizualno produkcijo.

Moti jih tudi določba, ki prinaša šestodstotno prikrito obdavčitev slovenskih izdajateljev in ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev, je dejal. Prav tako po njegovih navedbah ni jasnih kriterijev, na kakšen način in kako se bodo porabljala sredstva iz sklada za evropsko avdiovizualno produkcijo, ki se bo financiral iz prispevkov za razvoj evropskih avdiovizualnih storitev.