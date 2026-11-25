Sejo je zahtevala Levica, ker je želela med drugim odgovor na vprašanje, ali bo sporazum z ZDA glede jedrske energije, ki je v usklajevanju na ministrstvu za infrastrukturo, že opredelil tehnologijo Jeka 2 in s tem dobavitelja. Predlagala je poziv vladi, naj sporazuma ne podpiše, preden bi bil predstavljen javnosti in bi ga obravnaval DZ. Asta Vrečko (Levica) je bila kritična do nedavne izjave resornega ministra Jerneja Vrtovca, da referendum o projektu ni potreben, potem ko je bil po njenih besedah leta 2024 kot poslanec eden največjih zagovornikov referenduma. Menila je, da se je od takrat spremenilo le to, da je Vrtovec sedaj na oblasti. "Verjetno so si že podali roke in si želijo, da bi tako fino biznisirali, kot so pri Teš 6," je ocenila. Spreminjanje stališč po njenem mnenju krni zaupanje javnosti v odločevalce, ki je pri takšnem projektu še posebej pomembno. V Levici so med drugim predlagali poziv vladi, da omogoči posvetovalni referendum in tudi izvedbo neodvisnih študij glede drugih morebitnih scenarijev razvoja energetike.

Odbor je vse predlagane sklepe Levice zavrnil in sprejel sklepe na predlog koalicije. S temi sta odbora vlado med drugim pozvala, naj se projekt Jeka 2 nadaljuje, kot je bil zastavljen, pri čemer naj se nadaljnje aktivnosti izvajajo strokovno in transparentno in odgovorno. Vlado sta pozvala, naj pristojna delovna skupina odboru DZ za energetiko napredku projekta poroča enkrat letno, prvič februarja 2027.

Jedrska elektrarna Krško FOTO: Damjan Žibert

Postopek izbire dobavitelja naj omogoči učinkovito obvladovanje tveganj, izvedljivost projekta in naj bo v interesu Slovenije, pri tem pa naj se zasleduje čim večjo vključitev nacionalnega gospodarstva tako v pripravo in izgradnjo kot v obratovanje in vzdrževanje, sta pozvala odbora. Sklep med drugim poziva še, naj se upoštevajo najvišji protikorupcijski standardi in učinkovit nadzor nad stroški projekta. Medtem ko resornega ministra Vrtovca na sejo ni bilo, je državni sekretar na ministrstvu Tomaž Žagar povedal, da medvladni sporazum še ni usklajen, zato tudi vsebina tako kot pri vseh tovrstnih dokumentih ni javna. Potrdil je, da bo sporazum predvidoma vseboval odločitev za tehnologijo za Jek 2, kar pa da še ne pomeni izbire dobavitelja. Projekt namreč še ni v fazi, ko bi bilo to mogoče. Med pogoji za investicijsko odločitev je umestitev v prostor, ki naj bi bila končana do jeseni 2028 in med drugim zajema tudi okoljsko in druge presoje. Kot je dejal Žagar, bo projekt izveden le, če bo izpolnjeval najvišje standarde na področju jedrske varnosti in vpliva na okolje, če bo ekonomsko upravičen ter če bo družbeno sprejemljiv tako v lokalnem okolju kot na ravni države. V NSi so strankarskega predsednika Vrtovca branili, da je lahko imel kot opozicijskih poslanec drugačno stališče, kot ga ima sedaj, ko je kot minister odgovoren za energetiko. Od ministra se pričakuje, da odločitev, ki jih mora sprejeti, ne bo prenašal na državljane, je dejal Aleksander Gungl (NSi, SLS, Fokus). V SDS so ob diskreditaciji nevladnih organizacij Levici med drugim očitali, da je bila v prejšnjem mandatu proti referendumu, medtem ko je ta pojasnjevala, da so bili proti referendumu v času, ko še ni vseh podatkov o investiciji, za odpoved takrat že izglasovanemu referendumu pa da je bila prva SDS. Tako kot v Levici so tudi Svobodi in SD poudarjali, da mora biti projekt Jeka 2 voden transparentno in da bi bil posvetovalni referendum, ko bodo znani podatki, potreben. Sta pa bili koalicija in opozicija enotni v opozorilih, da se ne smejo ponoviti napake iz projekta šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6). Medtem ko so v opoziciji pričakovali dodatna pojasnila ministrstva, državni sekretar Žagar ni odgovarjal na vprašanja. Predsednik odbora za okolje in prostor, ki je vodil skupno sejo, Andrej Kosi (SDS) je namreč ocenil, da je Žagar uvodoma že vse pojasnil.

Elektrika FOTO: Profimedia