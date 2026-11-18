Darji Zgonc in Ediju Pucerju ter Petri Kerčmar in Janiju Muhiču se bosta v studiu 24UR pridružila Nuša Lesar in Miha Orešnik. "Nuša in Miha sta kredibilna novinarja in voditelja z dolgoletnimi izkušnjami, zato verjamem, da bosta pomembna okrepitev naše voditeljske ekipe. Veseli me, da bomo ob dveh voditeljskih parih, ki jima gledalci zaupajo že vrsto let, ponudili tudi novo energijo in dinamiko," pravi Damjan Košec, vodja in odgovorni urednik informativnega in športnega programa 24UR.

Za Nušo Lesar, ki je na Pro Plusu že 17 let, je nova vloga pomemben karierni in osebni mejnik. "Ko sem kot 22-letnica prišla na Pro Plus, si niti v sanjah nisem predstavljala, da bom nekoč vodila 24UR. Verjamem, da se trud slej ko prej obrestuje in da mi bodo vse dosedanje izkušnje pomagale pri tem novem poglavju. Z ekipo se že zelo dobro poznamo, zato upam, da me bodo pravočasno opozorili, če bom iz navade zavila v napačen studio," pravi Nuša, ki se novega izziva loteva z velikim spoštovanjem. "To je eden tistih izzivov, ki te v enaki meri strašijo kot navdušujejo. Veselim se, da imam priložnost stopiti v zares velike čevlje in si studio deliti z obrazi, ki jim gledalci 24UR zaupajo že 30 let."