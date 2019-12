Oddaja poslovnih prostorov v Eko srebrni hiši na Dunajski v Ljubljani

V poslovnih prostorih je dovoljeno opravljanje naslednjih dejavnosti: • trgovske dejavnosti • poslovne dejavnosti in • storitvene dejavnosti, kot so: fitnes, lepotni studio, masažni salon, frizerski salon, butik, trgovina pisarniških pripomočkov, trgovina z metražo, pisarna, vinoteka, zdravstvo in zobozdravstvo, optika, lekarna, grafični studio, računalniški studio, salon pohištva, salon keramike, galerija, pisarniške storitve in druge podobne dejavnosti...

Lahko najamete več poslovnih prostorov in jih združite. Vhodi v poslovne prostore so v pritličju, z Dunajske ceste 144 in iz garaž. Prostori so na reprezentativni lokaciji in gledajo direktno na glavno vpadnico. Zasteklitev lokalov in vhodi v njih so iz alu profilov in kaljenega stekla od tal do stropa. Cena za najem poslovnih prostorov je od 13 EUR/m2 do 17 EUR/m2, odvisno od opremljenosti in finalizacije prostorov.