Oddaja Skupaj naprej z odlično gledanostjo in sporočilom, da skupaj zmoremo

Združitev obeh medijskih hiš v četrtkovi večerni oddaji predstavlja prvo tovrstno medijsko sodelovanje, s katerim tako RTV Slovenija kot tudi POP TV sporočata, da je vsaj na simbolni ravni možno preseči delitve, se poeenotiti, sodelovati in stopiti skupaj za boljšo prihodnost vseh nas.

Rdeča nit 120-minutne oddaje, ki sta jo vodili Erika Žnidaršič in Maja Sodja, je bilo iskanje odgovorov na vprašanja, ki so se dotikala številnih vidikov življenja v državi, ki je že skoraj dve leti v primežu epidemije. Ugledni gostje, Mario Fafangel, predstojnik Centra za nalezljive bolezni, NIJZ, Dr. Alenka Zupančič Žerdin, filozofinja, Aleksander Čeferin, predsednik UEFA, Dr. Mojmir Mrak, ekonomist, Ksenija Benedetti, strokovnjakinja za protokol in Dr. Dan Podjed, antropolog so v pogovoru podelili svoje izkušnje in pogled na situacijo, ki se je tudi njih dotaknila tako na strokovni kot tudi osebni ravni.

"Kot sem že napisala v zahvali vsem kolegom, ki so pri projektu sodelovali, bilo mi je v čast in veselje, da smo lahko združili moči pri prvem skupnem projektu s TV Slovenija. Najboljša ekipa predanih profesionalcev z obeh televizij in neverjetna povezovalna energija ves čas nastajanja te oddaje, odlični voditeljici in res izjemni in navdihujoči gostje so pomembno sporočilo za vse. Da zmoremo. Skupaj," je poudarila Tjaša Slokar Kos, direktorica in odgovorna urednica informativnega programa Pro Plus.

Oddajo Skupaj naprej, ki se je predvajala sočasno na TV SLO1 in POP TV med 20:00 in 21:58, je v povprečju vsako minuto spremljalo 54 % gledalcev oziroma vsak drugi gledalec. Skupni doseg obeh oddaj je bil skoraj 700 tisoč različnih gledalcev.*

