Oddaja vlog za subvencionirano bivanje študentov za študijsko leto 2025/26

Študenti višješolskih in visokošolskih programov lahko od 1. julija 2025 na portalu eVŠ oddajo prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2025/26.

Vlogo za podaljšanje bivanja morajo najpozneje 18. avgusta 2025 na portalu eVŠ oddati tudi tisti študenti, ki že bivajo v študentskih domovih ali pri zasebnikih in želijo bivanje nadaljevati. Če študenti vloge za podaljšanje ne oddajo do navedenega roka, od 1. oktobra 2025 ne bodo več izpolnjevali zahtev za subvencionirano bivanje in se bodo morali izseliti.

Študentski dom Ljubljana poleg bivanja v študentskih domovih zagotavlja tudi kakovostno subvencionirano obliko dopolnilnega bivanja pri zasebnikih, ki pomembno dopolnjuje celotno ponudbo študentskih nastanitev. Zaradi ugodnejših pogojev bivanja in povečanja mesečne subvencije na 100,64 EUR pričakujemo povečano zanimanje študentov za to obliko nastanitve. Vse zasebnike, ki že oddajajo sobe študentom ali o tem razmišljajo, vabimo k prijavi na razpis, objavljen na spletni strani Študentskega doma Ljubljana.