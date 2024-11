Spremembe pri oddajanju sob turistom: 'Gre za uničevanje slovenskega turizma'

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je spomladi v javnost posredovala osnutek zakona, s katerim bi kratkotrajno oddajanje nepremičnin turistom omejili na največ 30 dni na leto. Po javni obravnavi pa so stroge omejitve vendarle nekoliko omilili. Oddajanje bi dovolili 60 dni na leto, a s soglasjem sosedov. V eno- in dvostanovanjskih stavbah pa kar 150 dni.

V Združenju sobodajalcev pa so danes na gospodarskega ministra Matjaža Hana naslovili odprto pismo, v katerem izražajo zaskrbljenost zaradi predlaganih sprememb. Poudarjajo, da bi sprejetje zakona lahko imelo resne posledice za predstavnike ne samo malih sobodajalcev, ampak tudi za povezane dejavnosti (gostinci, transport, ponudniki izletov in podobno). Želijo pa tudi poudariti, da predstavljeni ukrepi za prenovo normativnih okvirov kratkoročnega najema niso niti iskanje resničnih rešitev, še manj pa kompromis.

"Uničevanje eksistence več kot 13.000 državljankam in državljanom in njihovim družinam ter slovenskega turizma, medtem ko na tisoče stanovanj in nepremičnin sameva praznih in čaka na "boljše čase," bi moralo biti skrajno in zadnje sredstvo – nikakor pa ne prvi ukrep!," poudarjajo.

V pismu poudarjajo ključne težave predloga, in sicer pomanjkanje resnih analiz in podatkovne podlage. Prepričani so, da glavni problem niso sobodajalci, ampak prazna stanovanja in pomanjkanje študentskih kapacitet. Prepričani so, da predlagana časovna omejitev oddajanja na 60 dni ali 150 dni nima razumne podlage in ne dosega namena zakona. Nadalje opozarjajo na neustrezno zbiranje sogasij. Prepričani so, da osnutek novele zakona predstavlja diskriminacijo dejavnosti sobodajalstva v primerjavi z drugimi dejavnostmi, ki se v veliko večjem številu odvijajo v večstanovanjskih objektih. Menijo, da predlagani ukrepi favorizirajo hotelsko industrijo na račun malih zasebnih sobodajalcev. Mnogi bodo zaradi prepovedi oddajanja nepremičnin v večstanovanjskih stavbah s.p.-jem in d.o.o-jem primorani preiti v sivo eknomijo. V pismu omenjajo tudi nesmiselnost omejitve števila ležiščin negativne učinke na lokalne skupnosti in gospodarstvo.