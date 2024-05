Oddajanje stanovanja prek Airbnb največ 30 dni na leto

Po besedah Frangeža je v zadnjih letih opazno eksponentno naraščanje ponudbe nepremičnin za kratkoročni najem. V lanskem letu so namreč zabeležili kar petkrat več oglasov kot v letu 2015. Skoraj polovica ponudbe je skoncentrirana na pet občin. Še posebej v Ljubljani je velik del stanovanjskega fonda "romal" na spletne platforme, stanovanj za lokalne prebivalce pa je vse manj. Kot je poudaril Frangež, so občine preobremenjene, cene storitev so višje, v mestih primanjkuje parkirišč.

Han pričakuje, da bi lahko novi zakon sprejeli septembra ali oktobra oz. najkasneje do konca letošnjega leta. Zakon podrobneje ureja tudi kratkoročno oddajanje nepremičnin prek spletnih platform, kot sta denimo Airbnb in Booking. Ne prepovedujemo Airbnbja, želimo pa zmanjšati nesporno škodljive družbene učinke, je bil jasen minister. Kot je pojasnil, so iskali ravnovesje med turistično ponudbo in omejevanjem nelojalne konkurence.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han , državni sekretar Matevž Frangež in generalna direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin so na novinarski konferenci predstavili nov predlog zakona o gostinstvu, ki gre jutri v javno razpravo.

V skladu s predlogom so lahko lastniki nepremičnin le-te kratkoročno oddajali največ 30 dni na leto, razen če se občina odloči drugače. Lokalna skupnost se bo lahko glede na lastne potrebe in izzive odločila, da omili pogoje in posameznikom omogoči oddajanje tudi za dlje časa.

Sprememba namembnosti

Stanovanja se bo lahko še vedno oddajalo brez časovnih omejitev občine, če se bo s spremembo namembnosti spremenilo v poslovni prostor - to je v gostinski nastanitveni obrat. Predlog zakona zato med gostinske nastanitvene obrate uvaja tudi apartma, je pojasnil Frangež. Določajo, da je v stanovanju lahko največ 15 ležišč v enostanovanjskih in dvostanovanjskih hišah oziroma šest ležišč v primeru večstanovanjskih stavb, kjer ta dejavnost prinaša tudi učinke na sosede, druge etažne lastnike in podobno.

Zakon prinaša sistemski odstop od sistemske ureditve v stanovanjskem zakonu glede deleža soglasja solastnikov v večstanovanjskih stavbah. Za opravljanje dejavnosti kratkotrajnega oddajanja stanovanj bo potrebno 75-odstotno soglasje drugih etažnih lastnikov in pri tem soglasje vseh etažnih lastnikov mejnih stanovanj, je dejal Frangež.

"Obvezna bo predhodna pridobitev soglasja občine, ki bo pravzaprav konstitutivni element za vpis v register, temu pa bo treba priložiti uporabno dovoljenje, pisno soglasje solastnikov, soglasje etažnih lastnikov. Soglasje bo veljalo tri leta od dneva pridobitve soglasja etažnih lastnikov, vsebovalo pa bo tudi dovoljeno število dni oddaje v koledarskem letu glede na zakon oziroma splošni akt občine, če bo občina definirala drugačen rok," je pojasnil. Nadzor bodo opravljale tudi občinske inšpekcije.

"Tisti, ki oddaja svoje premoženje, bo lahko to delal še naprej. Vem, da bo imel ta zakon veliko polemik, mesec dni časa imamo, da ga izpilimo. Ampak dejstvo pa je, da je zadeva šla prek vseh meja. Ali vi veste, da imajo nekateri prek 50 stanovanj in jih oddajajo na Airbnbju," je bil oster Han.

Kalinova je ob tem dodala, da jih je na ministrstvu izjemno presenetila analiza, ki je pokazala, da v Sloveniji več kot 80 odstotkov ponudnikov na platformah, kot je Airbnb, oddaja celotno nepremičnino, kar po njenem mnenju kaže na to, da je kratkoročno oddajanje nepremičnin postal "razpršeni poslovni model". "Airbnb je bil zasnovan tako, da oddajaš sobo, ki jo imaš odveč," je spomnila.

Katere spremembe še prinaša zakon?

Po besedah generalne direktorice direktorata za turizem zaradi nejasnosti obstoječe ureditve glede nekaterih nastanitvenih obratov zakon uvaja nove samostojne vrste nastanitvenih obratov, in sicer apartma, šotorišče, postajališče za bivalna vozila, glamping in nadstandardni nastanitveni obrat v naravi, glede katerih bodo posodobljeni tehnični pogoji in pogoji glede storitev.

Z osnutkom pa posegajo tudi v obratovalni čas gostinskih obratov. "Z željo, da bi, kolikor pač lahko, debirokratizirali posamične postopke, zdaj pravzaprav odstopamo od tega, da bo potrebna vsakokratna prijava delovnega časa in uvajamo možnost za fleksibilnejše poslovanje skozi ta model," je dejala Kalinova.

Glavni časovni razpon obratovanja je predviden med 6. uro in 2. uro naslednjega dne izven območij s stanovanji, v stanovanjskih območjih pa je predviden redni obratovalni čas med 6. in 22. uro. "Ker pa se zavedamo, da ima vsaka občina različne potrebe, omogočamo, da občina s splošnim aktom utemeljeno na določenem območju podaljša možnosti rednega obratovanja, vendar ne dlje od osnovnega, se pravi od 6. do 2. ure naslednjega dne," je pojasnila.

Pripravo zakona je pozdravil blejski župan Anton Mežan. Kot je dejal na isti novinarski konferenci, so občine pri pripravi osnutka sodelovale, vsaj v določenih primerih pa so bile ne samo slišane, ampak tudi uslišane. Na Bledu se, kot je poudaril, zavedajo pomena turizma za lokalno okolje, je pa treba najti ravnovesje med turizmom in med občani ter najti sobivanje. Osnutek zakona je označil za "dobro testo za gnetenje" v naslednjem mesecu, prepričan je, da lahko prinese pozitivne učinke.