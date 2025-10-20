Svetli način
Oddali 96 javnih najemnih stanovanj, največ v Ljubljani in Mariboru

Ljubljana, 20. 10. 2025 10.54 | Posodobljeno pred 41 minutami

Stanovanjski sklad RS je na podlagi junijske ponudbe, na katero je prispelo 1005 popolnih prijav, od 110 stanovanj na voljo oddal 96 stanovanj. Največ novih najemnikov je v Ljubljani in Mariboru, neoddana so ostala stanovanja med drugim na Koroškem ter v Šoštanju in Črnomlju. 87 najemnikov prvič rešuje stanovanjsko vprašanje.

Stanovanja v Ljubljani
Stanovanja v Ljubljani FOTO: Bobo

Kot so danes sporočili iz sklada, so 9. oktobra izvedli izbor novih najemnikov, ki so oddali prijavo za najem stanovanja iz ponudbe, ki je bila odprta od 13. do 27. junija letos. Na voljo je bilo 110 najemnih stanovanj, in sicer 22 v Ljubljani, 15 v Mariboru, sedem v Borovnici, po pet v Kopru, Kranju in Trbovljah, po štiri v Črnomlju, Mežici, Slovenj Gradcu in Šoštanju, po tri v Mozirju, Ravnah na Koroškem in Vipavi, po dve v Celju, Cerknici, Gornji Radgoni, Novem mestu, Murski Soboti, Prevaljah, Sv. Ani v Slovenskih goricah in Slovenski Bistrici ter po eno v Brežicah, na Jesenicah, Kozini, Podčetrtku, Podgradu, Rogašovcih, Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah, Štorah in Tržiču. Pri izboru so upoštevali 1005 popolnih prijav.

Dodelili so 96 stanovanj. Neoddana so ostala štiri stanovanja v Mežici, po dve v Šoštanju in Črnomlju ter po eno na Prevaljah, v Murski Soboti, Sv. Ani, Trbovljah, Rogaški Slatini ter na Ravnah na Koroškem.

Za izbor najemnikov posameznih stanovanj je bil uporabljen poseben računalniški program in v primeru več enakovrednih interesentov za eno stanovanje še poseben ločen računalniški program za naključni izbor.

Za najemnike so bili izbrani trije najemniki denacionaliziranih stanovanj, 58 mladih družin, 11 družin z otroki, tri družine s starejšimi otroki, 11 mladih oseb, tri gibalno ovirane osebe ter sedem oseb, ki ne sodijo v prednostne kategorije. Med 96 izbranimi najemniki je 87 takšnih, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje.

Izbrani najemniki bodo imeli možnost podpisa najemne pogodbe na daljavo s pomočjo digitalnega potrdila ali možnost podpisa pri notarju. Pred prevzemom stanovanja bodo morali poravnati tudi varščino v višini šestih mesečnih najemnin, v kar se všteje tudi znesek za resnost v višini 500 evrov za najeto stanovanje.

Sklad bo neizbranim prosilcem znesek v višini 500 evrov, vplačan ob prijavi, vrnil v roku petih delovnih dni, je sporočil.

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
KatiFafi
20. 10. 2025 11.24
+5
Bravo, novi volivci levice iz držav 3jega sveta.
ODGOVORI
6 1
ČrniGad
20. 10. 2025 11.23
+4
Glejte uvodne minute filma 'Idiocracy'. Nekdo ne bo imel otrok in bo pazil, dokler res ne bo preskrbljen dovolj, da si otroka lahko privošči...drugi jih pa delajo v smislu ''bo že drug poskrbel za njega, saj otrok pač ne sme biti lačen''. Taki otroci so potem večinoma tudi slabo vzgojeni, nezdravi.... Čisto nasprotje utopične sodobne naravne selekcije.
ODGOVORI
5 1
kr en 123
20. 10. 2025 11.19
+3
6 najemnin varščine... če bi nekdo na trgu to zahteval, bi šli pa vsi v zrak, kakšen je...
ODGOVORI
3 0
ČrniGad
20. 10. 2025 11.19
+6
Saj poznamo končnice priimkov in popularnost H-jev v imenih prejemnikov... enako kot za večino socialne pomoči, in kriminal. Delavni Slovenec časti dvojno!
ODGOVORI
7 1
setisfekšn
20. 10. 2025 11.13
+5
Meh kdo so najemniki???
ODGOVORI
6 1
INAZ
20. 10. 2025 11.12
+6
Ja, je Maljevec spet samo trakove rezal. Gradnja se je začela v mandatu prejšnje vlade. Sam ni zgradil še nobenega.
ODGOVORI
8 2
bb5a
20. 10. 2025 11.09
+9
Stanovanja za vse, sam Slovence ne... slovenci jih sam plačajo na konc..
ODGOVORI
11 2
Five -O
20. 10. 2025 11.07
+10
Sami naši, ima nas puno😂
ODGOVORI
11 1
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 11.06
+5
Koliko so jih pa kaj...zgradili? 30.000?
ODGOVORI
6 1
Vakalunga
20. 10. 2025 11.06
+11
Baje nobenega Slovenca..to že 40 let..
ODGOVORI
13 2
Lark
20. 10. 2025 11.04
+13
Bravo, glede na statistiko so dobile stanovanje 4 Slovenske družine. Ostalo zna se ko je....
ODGOVORI
15 2
