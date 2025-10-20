Oddali 96 javnih najemnih stanovanj, največ v Ljubljani in Mariboru

Kot so danes sporočili iz sklada, so 9. oktobra izvedli izbor novih najemnikov, ki so oddali prijavo za najem stanovanja iz ponudbe, ki je bila odprta od 13. do 27. junija letos. Na voljo je bilo 110 najemnih stanovanj, in sicer 22 v Ljubljani, 15 v Mariboru, sedem v Borovnici, po pet v Kopru, Kranju in Trbovljah, po štiri v Črnomlju, Mežici, Slovenj Gradcu in Šoštanju, po tri v Mozirju, Ravnah na Koroškem in Vipavi, po dve v Celju, Cerknici, Gornji Radgoni, Novem mestu, Murski Soboti, Prevaljah, Sv. Ani v Slovenskih goricah in Slovenski Bistrici ter po eno v Brežicah, na Jesenicah, Kozini, Podčetrtku, Podgradu, Rogašovcih, Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah, Štorah in Tržiču. Pri izboru so upoštevali 1005 popolnih prijav.

Dodelili so 96 stanovanj. Neoddana so ostala štiri stanovanja v Mežici, po dve v Šoštanju in Črnomlju ter po eno na Prevaljah, v Murski Soboti, Sv. Ani, Trbovljah, Rogaški Slatini ter na Ravnah na Koroškem.

Za izbor najemnikov posameznih stanovanj je bil uporabljen poseben računalniški program in v primeru več enakovrednih interesentov za eno stanovanje še poseben ločen računalniški program za naključni izbor.

Za najemnike so bili izbrani trije najemniki denacionaliziranih stanovanj, 58 mladih družin, 11 družin z otroki, tri družine s starejšimi otroki, 11 mladih oseb, tri gibalno ovirane osebe ter sedem oseb, ki ne sodijo v prednostne kategorije. Med 96 izbranimi najemniki je 87 takšnih, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje.

Izbrani najemniki bodo imeli možnost podpisa najemne pogodbe na daljavo s pomočjo digitalnega potrdila ali možnost podpisa pri notarju. Pred prevzemom stanovanja bodo morali poravnati tudi varščino v višini šestih mesečnih najemnin, v kar se všteje tudi znesek za resnost v višini 500 evrov za najeto stanovanje.

Sklad bo neizbranim prosilcem znesek v višini 500 evrov, vplačan ob prijavi, vrnil v roku petih delovnih dni, je sporočil.