Oddih, revitalizacija in ravnovesje duha in telesa v samo dveh dneh? Seveda je mogoče, v Splitu vedo kako!

Od adventnega in veselega prazničnega druženja, zabav in večerij nas deli le nekaj dni. Toda pod bremenom številnih obveznosti, ki določajo ritem dnevne rutine, o tem še sploh ne želite razmišljati. Živite za vikende, ki preletijo preden sploh pridejo, deloven teden pa je toliko naporen, da se počutite kot del video-igrice, slogan »čas zase« pa ni del vašega slovarja. Najbolje bi bilo vzeti dopust, izključiti se iz vsega in si privoščiti počitek! Na žalost je to popolno neizvedljiv scenarij.

A tudi za to obstaja rešitev! V splitskem hotelu Marvie Hotel & Health so mislili prav na ljudi kot ste vi. Prezaposleni, prezasedeni, preutrujeni, z ogromnim seznamom nalog in prioritet, na katerih pa ni vas samih. Zato so pripravili fantastične dvodnevne Recharge wellness pakete, ki vam bodo v zgolj dveh dneh prinesli vse prednosti pravega, daljšega oddiha, zahvaljujoč ciljno usmerjenim aktivnostim, uravnoteženim obrokom in prefinjenim tretmajem, ki bodo vaše telo in um spravili v toliko želeno ravnovesje. Nenazadnje - občutili boste, da ste resnično naredili nekaj prav zase.

Marvie Hotel & Health je idealen kraj za počitek in sprostitev, kjer vam bodo z veseljem ponudili tretmaje estetske in zobne medicine ter fizioterapijo, v času krajšega bivanja pa lahko naredite tudi sistematični pregled. Hotel se nahaja v središču mesta, v neposredni bližini morja, a tudi vedno dinamičnega središča, zato predstavlja odlično izbiro za popolno in (zaokroženo-jaz bi to spustila) bivanje v Splitu.

Z dvema nočitvama po promocijskih cenah Vam bodo podarili tudi sproščujočo masažo, na voljo pa vam je tudi ponudba Renevie wellness cone: notranji bazen, finska in turška savna, whirpool, sprostitveni kotiček. V ponudbi so prav tako tudi različne vrste masaž in Aqua Medical tretmaji, v katerih lahko uživate z 10% popustom. Da pa bo vaš oddih čim bolj udoben, vam bodo ponudili tudi možnost zgodnjega prihoda in poznega odhoda ter brezplačen WiFi in parkirišče.

Privoščite si kakovosten spanec v njihovih novih, prostornih sobah, saj je le-ta ključen za optimalno zdravje uma in telesa. Pokurite kakšno kalorijo v telovadnici ali v bazenu, dogovorite individualen trening in se enostavno odpravite na sprehod ob morju. Hoja in bivanje na prostem vam bosta pomagala razbistriti um in zmanjšati tesnobo, Split pa tudi pozimi nudi veliko sončnih dni.

Ne pozabite na hedonistične užitke. Kakovostna masaža prinaša veliko več kot le fizično zadovoljstvo. Je odlična pomoč pri boju proti stresu, saj znižuje hormon stresa, strokovni fizioterapevti pa vam bodo odpravili bolečino, ki se kopiči v hrbtu in ramenih zaradi nenehnega sedenja. Tudi kulinarični užitki so sestavni del vsakega kakovostnega dopusta, v hotelski Da'Mar restavraciji pa lahko v okusni hrani uživate brez slabe vesti. Njihovi obroki brez glutena uspešno povezujejo mediteransko kuhinjo in najsodobnejše kulinarične trende in so resnični gurmanski užitek.

