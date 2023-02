Odeja Škofja Loka: slovensko tekstilno podjetje, ki še vedno prisega na domačo kakovost

Odeja Škofja Loka je slovensko podjetje, ki že vrsto let izdeluje tekstilne izdelke najvišje kakovosti, z lastno proizvodnjo in vrhunskimi materiali.

Podjetje Odeja Škofja Loka je nastalo iz obrtne delavnice, ki je bila ustanovljena davnega leta 1932 v centru Škofje Loke in je ročno izdelovala prešite odeje. Leta 1945 je obrat prešel v državno upravljanje in takrat so zaposlovali 23 delavcev, ki so letno izdelali 21.000 prešitih odej. Temu je sledil napredek na vseh področjih delovanja. Postopoma so razširili svoj proizvodni program, zaradi česar je bilo potrebno povečati proizvodnjo in zaposliti nove delavce.

icon-expand

Leta 1973 je podjetje zaposlovalo že 130 delavcev in se je preselilo v nove prostore tovarne v škofjeloški industrijski coni na Trati. Tam jih najdemo še danes. Odeja Škofja Loka danes Zaradi vse večjih zahtev trga, je tudi Odeja Škofja Loka neprestano investirala v novo in zmogljivejšo strojno opremo. Ta je omogočila učinkovitejšo produktivnost, inovativnost in proizvodnjo novih izdelkov. Leta 1998 jim je to prineslo certifikat kakovosti, ki ga imajo še danes. Danes velja podjetje Odeja Škofja Loka za vodilnega slovenskega proizvajalca vrhunskih prešitih in drugih tekstilnih izdelkov za dom. Podjetje odlikuje popolnoma lasten razvoj in proizvodnja, pri čemer izbirajo izključno najboljše materiale. Vsi izdelki podjetja Odeja so vrhunske izdelave in jih lahko kupite v eni izmed njihovih maloprodajnih trgovin, ki se nahajajo v vseh največjih slovenskih mestih.

icon-expand

Izjemno pestro ponudbo izdelkov pa vam ponuja njihova spletna trgovina, kjer lahko poiščete vse njihove izdelke. Spoznajte ponudbo podjetja Odeja Škofja Loka Bogat proizvodni program podjetja Odeja Škofja Loka obsega številne izdelke za opremo postelje, s katerimi boste brez težav opremili spalnico ali otroško sobo. Prav tako pa ne spreglejte tudi drugih tekstilnih dodatkov, s katerimi boste polepšali dom. V pestri ponudbi podjetja je potrebno izpostaviti nekatere kategorije izdelkov, po katerih je Odeja Škofja Loka še posebej poznana. Odeje za prijeten in miren spanec v vseh letnih časih Odeja Škofja Loka vam ponuja vrhunske prešite odeje za vse spalne navade. V njihovi ponudbi boste naleteli na odeje iz različnih materialov, ki so polnjene z različnimi polnili. Med najbolj priljubljenimi so odeje iz bombaža in bombažnega satena, med polnili pa ovčja ali kamelja volna in gosji puh. Prešite odeje so glede na svoje toplotne karakteristike razvrščene v različne kategorije, in sicer poletne lahke, srednje tople in zelo tople odeje, izberete pa lahko tudi med odejami za vse letne čase. Če želite, da bo odeja ustrezala na vašo posteljo, pa mora biti ustreznih dimenzij. Izbirate lahko med klasičnimi dimenzijami odej kot so 140x200, 200x200 in 200x220, kot tudi med večjimi in manjšimi različicami. Vzglavniki za večjo kvaliteto vašega spanca V podjetju Odeja Škofja Loka se zelo dobro zavedajo, da je vzglavnik izjemno pomemben za kakovosten spanec. Ker smo si ljudje med seboj zelo različni, tudi od vzglavnika pričakujemo drugačne lastnosti.

icon-expand

Odejini vzglavniki so zato razvrščeni v različne kategorije glede na tip izdelka, stopnjo mehkobe in izbiro materiala, zato je iskanje pravega vzglavnika zelo enostavno. Posteljnina za prijetno in zdravo spalno okolje Marsikdo je mnenja, da ima posteljnina le estetsko vlogo v spalnici, vendar se pri Odeji s tem ne strinjajo. Kvalitetna posteljnina poskrbi za zdravo spalno okolje in s tem vpliva na naše splošno počutje. Zato vam je pri Odeji na voljo posteljnina najvišje kakovosti, pri čemer lahko izbirate med različnimi dimenzijami, vzorci in materiali. Med slednjimi prevladujeta predvsem 100 % organski bombaž in 100 % bombažni saten. Odeja Škofja Loka – kjer sta tradicija in kakovost vedno na prvem mestu Več kot očitno je, da je Odeja Škofja Loka podjetje, na katerega se lahko vedno zanesete. V vseh njihovih izdelkih so vložene dolgoletne izkušnje, ki skupaj z strokovnim znanjem in napredno tehnologijo poskrbijo za izdelke najvišje kakovosti. Vsi izdelki podjetja Odeja Škofja Loka so oblikovani in izdelani v sodelovanju s kupci, uporabljeni so izključno kakovostni materiali, ki so skrbno izbrani, neprestano pa poteka tudi nadzor kakovosti njihovih izdelkov. Rezultat tega so certifikati kakovosti, s katerimi se ponašajo številni njihovi izdelki: - GOTS certifikat, ki dokazuje vrhunsko kakovost kolekcije Organic, - OEKO-TEX certifikat, ki dokazuje, da izdelki ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi, - A&A (allergy and asthma) certifikat, ki dokazuje, da so izdelki primerni za alergike in astmatike, - MADE IN SLOVENIJA, ki dokazuje, da so izdelki rezultat lastne proizvodnje, ki zagotavlja odličnost vseh izdelkov.

icon-expand