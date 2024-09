Odgovor države Bovčanov ni zadovoljil. Kaj zdaj?

Odgovor dveh pristojnih ministrstev, za infrastrukturo in gospodarstvo, glede Kanina, ki so ga v Bovcu čakali več kot dva meseca, poleg je stopil še urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, Bovčanov ni zadovoljil. " Kar pogrešam jaz ta hip od države je jasen odgovor, če boste vi naredili to, bomo mi naredili to. Pripravljeni smo toliko in toliko financirati v tolikem in tolikem obdobju, zato pričakujemo od vas to in to ," je pojasnil bovški občinski svetnik z županove liste Miha Sotlar .

Številna ugibanja so tudi zaradi nejasnih namer Bojana Križaja, ki bi kot posrednik pripeljal skrivnostnega tujega investitorja, ki ga še ni javno predstavil. "Do kdaj naj zavežemo Križaja, da pripelje tega famoznega investitorja, jaz ne vem, dajmo se odločiti, ali je to 14 dni ali je tri tedne, ampak več pa nima smisla, ker nam to otežuje drugo pot," je bil jasen Danijel Krivec z liste SDS.

Zato so občinski svetniki nazadnje potrdili tri sklepe, med drugim, naj Križaj v roku dveh tednov predstavi investitorja in njegove namere, naj občina nadaljuje s pridobivanjem vse potrebne dokumentacije za prenovo in naj se čim prej začnejo konkretni pogovori zadolžene skupine s pristojnimi ministri.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je danes že odzval. "Jaz sem dobil včeraj pismo od bovškega župana, mi ga bomo povabili na sestanek, zraven morajo biti tudi drugi resorji, da se zadeva rešuje, mora biti najprej resnično znan, kdo je investitor, možni investitor v javno zasebno partnerstvo ali pa v kompletno zasebno partnerstvo."

Kot je znano, je za vlaganje v prenovo Kanina zainteresirana še skupina Promotor, v kateri so domača in tuja podjetja s področja turizma, športa in žičniških naprav, ki pričakujejo javno-zasebno partnerstvo z državo. "Če gre pa v primeru javno-zasebnega partnerstva in da bo država tista, ki bo nosilec kot javna, potem moramo narediti tudi ta prehod, se pravi premičnin na državo. Ampak to je vse stvar dogovora. Moramo se usesti za mizo, ker to je problem, ne samo Kanina, ampak to je problem kompletne države," je dejal Han.

Čas pa vmes neusmiljeno teče in z njim tako izgubljene sezone kot turisti.