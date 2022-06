Odgovor kritikom: Z oblačili se ukvarjamo, ker je predsedniški stol zasedla ženska

Njeni kritiki so se spotaknili že ob rdeče salonarje na ustanovni seji parlamenta. Vendar pa predsednica odgovarja: "Položaj predsednice državnega zbora je zdaj zasedla ženska. In zato se ukvarjamo z njenim oblačenjem. Svet je pisan! Ima različne barve. Ljudje so različni, različnih barv. Kaj je narobe s tem?"

Sprejem generalnega državnega tožilca v vzorčastem kostimu. Rokovanje s predsednikom KPK v sproščeni poletni obleki. In kratki rokavi ter razodet tatu na roki ob obisku varuha človekovih pravic. Večkrat v kombinaciji z odprtimi čevlji. Njeni kritiki zlasti na družbenih omrežjih kritizirajo izbiro oblačil predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič . Preveč divje in vpadljivo, pravijo.

Pri tem se prva med enakimi rada primerja s pokojno britansko princeso Diano, ki je vseskozi premikala meje togega kraljevega protokola. Dolgoletna prva dama slovenskega protokola pa meni, da je treba, ko nekdo nastopi javno funkcijo, razmišljati tudi o postranskih stvareh. "Obleka ne naredi človeka, naredi pa vtis, pa če si to priznamo ali ne. Sama sem pristaš večje svobode v oblačenju na vseh področjih, a nekje je neka meja, ki je ni varno prestopiti, kadar je nekdo na državniški funkciji," pravi.

Kreativni direktor Aljoša Bagola, ki ima za sabo nešteto družabnih dogodkov in različnih protokolov, pa ji svetuje: "Treba je loviti ravnotežje med institucijo, pravili in jih tudi ravno prav kršiti. Tako se mi zdi, da ohraniš to svojo individualnost in zdravo uporništvo. Je pa seveda v politični funkciji treba določiti trenutke, dogodke in situacije, ko je mogoče tatuje zakriti ali ko so dovoljeni rdeči kričeči čevlji."