Odgovorne za lažna ekološka jajca s kmetije Kaučič oglobili in ovadili

Gospodarstvu Kaučič in podjetju M. M. Kaučič so izdali plačilne naloge in odgovorne kazensko ovadili tožilstvu, poroča Dnevnik . Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izredni nadzor na kmetijskem gospodarstvu reje nesnic v obogatenih kletkah ter drugih dejavnosti na kmetiji Kaučič z območja Gornjih Ivanjcev uvedla sredi januarja, potem ko so skrivaj narejene posnetke Društva AETP z ene izmed slovenskih farm kokoši nesnic razkrili na Televiziji Slovenija.

V izrednem nadzoru je na kmetiji Kaučič ugotovila več neskladnosti glede pogojev reje kokoši v kletkah in zagotavljanja veterinarske oskrbe.

Veterinarski inšpektorji so za ugotovljena neskladja v reji kokoši nesnic (prenaseljene kletke, gnezda brez ustreznega dna, kokoši, polne zajedavcev, neočiščeni brskalniki, neodstranjeni kadavri ...) kmetiji izdali upravno inšpekcijsko odločbo in tudi določili roke za odpravo neskladja, ki jih je ta spoštovala. Inšpektorji so izdali še plačilni nalog v višini 2217,29 evra, poroča Dnevnik.

Inšpektor za hrano pa je pozneje opravil inšpekcijski nadzor obrata za predelavo živil ter nadzor nad označevanjem in pakiranjem jajc.

V obratu za proizvodnjo testenin, s katerimi Kaučičevi oskrbujejo javne zavode, je inšpektor ugotovil higiensko-tehnične pomanjkljivosti. "Delovnih postopkov v proizvodnji niso izvajali v skladu s programom notranjih kontrol (HACCP)," so na upravi pojasnili za Dnevnik. Inšpektor je zato izdal opozorilo in določil roke za odpravo neskladja. Ker sledi še kontrolni pregled v obratu, ta inšpekcijski postopek še ni končan.

Pri nadzoru Kaučičevega pakirnega centra, ki distribuira tudi jajca drugih dobaviteljev, so inšpektorji med drugim ugotovili, da so Kaučičevi lastna jajca zavajajoče označevali kot ekološka, in sicer s ponarejeno oznako drugega izvajalca dejavnosti. Gre za kmetijo Paldauf iz Križevcev pri Ljutomeru.

"Jajca so bila v prometu zavajajoče označena kot kokošja jajca iz ekološke reje. Da gre za neskladje oziroma zavajanje potrošnikov, je potrdil tudi pregled pri izvajalcu dejavnosti, katerega oznaka je bila zlorabljena. Njegov žig se namreč razlikuje od ponarejenega žiga, ki je bil uporabljen v pakirnem centru, v katerem je bil opravljen nadzor," so poudarili na upravi. Izvajalcu dejavnosti so z ustno odločbo odredili, da nemudoma izvede umik in odpoklic vseh neustrezno označenih jajc, saj takšno ravnanje pomeni zavajanje potrošnikov.

Uprava je o neskladnosti svežih ekoloških jajc, katerih dobavitelj je M. M. Kaučič in na katerih je kot proizvajalec zavajajoče navedena Kmetija Paldauf Igor, javnost konec januarja obvestila tudi prek portala, na katerem se objavljajo nevarni in neskladni izdelki. Pristojni so odredili umik in odpoklic teh jajc.

Na upravi so za Dnevnik pojasnili, da je bil postopek umika oziroma odpoklica izveden, "vendar vračila jajc ni bilo, ker v času izvajanja umika oziroma odpoklica jajc v javnih zavodih ni bilo več na zalogi, v maloprodaji pa jih niso prodajali".

Uprava je zaradi označevanja jajc z oznako drugega izvajalca dejavnosti zoper pravno in odgovorno osebo na murskosoboško okrožno tožilstvo podala kazensko ovadbo. Ker nosilec dejavnosti ni poskrbel za sledljivost, ki bi zagotavljala ločevanje jajc iz baterijske reje (reja v obogatenih kletkah) in hlevske reje, so inšpektorji prekrškarju izdali tudi plačilni nalog – pravni osebi v višini 1669,17 evra, odgovorni osebi pa v znesku 417,28 evra.

Pravno in odgovorno osebo so kazensko ovadili tudi zato, ker so Kaučičevi neekološka jajca označevali kot ekološka. Zaradi tega so začasno ostali brez ekološkega certifikata, prepovedali so jim tudi trženje ekoloških živil, še poroča Dnevnik.