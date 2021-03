Odgovorni urednik NTA: 'Sem urednik novega slovenskega fašističnega medija'

Izjava glavnega in odgovornega urednika nove tako imenovane Nacionalne tiskovne agencije, Aleša Ernecla, "da je urednik novega slovenskega fašističnega medija", je povzročila hudo kri med njegovimi sodelavci in kolumnisti. Vinko Gorenak, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pa tudi Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, in predavatelj Boštjan M. Turk – vsi ti so se distancirali tako od Ernecla kot tudi od nastajajočega portala.

