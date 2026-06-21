'Odgovornost za lastno varnost in obrambo je predvsem naša'

Pirc Musar je dejala, da je spominski park na Medvedjeku pri Trebnjem, kjer se je med osamosvojitveno vojno odvil eden od najpomembnejših spopadov z agresorsko Jugoslovansko ljudsko armado (JLA), simbol požrtvovalnosti, odločenosti in poguma pri vzpostavljanju samostojne, suverene in neodvisne države. Opozorila je, da se moramo zavedati velike osebne odgovornosti in tveganj vseh posameznikov, ki so sodelovali v tamkajšnjih bojih ali pa nesebično podpirali obrambna prizadevanja v različnih drugih krajih po Sloveniji. "Zato je prav, da se z globoko hvaležnostjo, spoštovanjem in ponosom spominjamo dejanj pripadnikov Teritorialne obrambe, milice, zdravstvenega osebja, cestnih, gradbenih, komunalnih in železniških delavcev, pripadnikov civilne zaščite, šoferjev, radioamaterjev, gospodarskih družb, interesnih organizacij ter golorokih državljank in državljanov, ki so jugoslovanskim enotam na vsakem koraku izkazovali jasen odpor in nestrinjanje," je dejala.

Obnova spominskega parka je stala 90.000 evrov. 50.000 evrov je prispevala Občina Trebnje, poleg nje pa so projekt podprli še občine Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno, zveza veteranov, direktorat za vojne veterane in vojaško dediščino ter z donacijami tudi nekatera podjetja.

Spomnila je, da je na Medvedjeku - kot tudi mnogih drugih bojiščih po Sloveniji - postalo jasno, da lahko le učinkovite oborožene sile in civilne zmogljivosti tvorijo močno obrambno sposobnost za zavarovanje slovenske državnosti, ob tem pa posebej izpostavila, da slovenske države ne bi obranili brez veterank in veteranov. "Možje in žene v uniformi ste tvegali svoja življenja in vsem nam zagotovili prihodnost v lastni državi. Vaša dejanja morajo biti vodilo in navdih sedanjim obrambnim in varnostnim strukturam. Hkrati pa tudi opomin, da obrambne sposobnosti ne smemo podcenjevati," je povedala na slovesnosti, na kateri se je zbralo nekaj sto ljudi. Kajti, kot je nadaljevala, v okoliščinah, ko sta lahko ogroženi varnost ali suverenost naše države, "nam bodo prijatelji in zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo nedeljiva - je najprej in predvsem naša". "Verjamem, da smo generacija, ki se tega zaveda in ne bo ogrozila tistega, kar ste nam omogočili pred 35 leti," je dodala. Je pa Medvedjek po besedah Pirc Musar hkrati "tudi tragični opomin na nesmiselnost nasilja, rožljanja z orožjem in vojn". "Spomin na žrtve, ki so padle na tem mestu in drugje, nas uči, kako dragoceni so mir, svoboda in varnost ter kako visoko ceno lahko plačajo posamezniki, družine in narodi, kadar prevladajo nestrpnost, izključevanje in uporaba sile. Zato moramo z vso odgovornostjo varovati vrednote dialoga, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja," je dejala.