'Odgovornost za stanje v zdravstvu je na ministrstvu'

Maks Tajnikar meni, da gre odgovornost za katastrofalne razmere v zdravstvu pripisati ministrstvu za zdravje. "Gre za dokaj enostaven problem, ki je nastal leta 2019 in je to stvar ministrstva. V Sloveniji imamo približno milijon devetsto ljudi, ki iščejo splošnega zdravnika. Skupin s splošnimi zdravniki pa imamo približno 1100. To pomeni, da je na enega splošnega zdravnika dodeljenih približno 1700 pacientov. In leta 2019 je takratni zdravstveni minister pod pritiskom sindikata sprejel dogovor, da se ta številka zniža na 1400," je pojasnil Tajnikar, ki meni, da je težavna nastopila ob tem, ko je minister znižal stopnjo normativa.

Zato profesor zdravstvene ekonomike meni, da je rešitev v tem, da se normativen ponovno vrne na 1700. "Ta številka je namreč že nekaj časa prisotna. Dokler normativa ne dvignemo na 1700 ne bomo ničesar storili," je povedal.

A dokler se razmere v zdravstvu na dolgi rok ne popravijo, se kot vmesna rešitev ponujajo ambulante za neopredeljene. V javnosti je pri tej rešitvi dvignila veliko prahu tudi napoved o tem, da bodo zdravniki v teh ambulantah plačani 80 evrov na uro in sestre 35. Tajnikar meni, da je uvajanje tovrstnih rešitev problematično.

"Že dolgo časa nimamo socialističnega plačevanja po delu, sedaj pa minister tovrstno plačevanje ponuja. Ambulante pa tudi ne spadajo v cel sistem, sploh ni jasno ali gre za primarne ali sekundarne ambulante," je dejal profesor, ki meni tudi, da minister s temi predlogi ruši zdravstveni sistem. Izpostavil pa je še, da če so na voljo zdravniki za ambulante za neopredeljene, potem bi morali biti na voljo tudi za običajne ambulante.

Za konec je Tajnikar predstavil svojo rešitev, ki jo vidi v novem plačnem sistemu za zdravnike, ki pa mora izhajati iz tega, da gre za organizacijo, ki ponuja svoje storitve. Prav tako pa kot rešitev vidi boljšo organizacijo.

"Na ravni bolnišnic je problem drugačen kot na primarnem zdravstvu. Zavod za zdravstveno zavarovanje zagotavlja dovolj denarja, s katerim bi se lahko preprečilo nastajanje novih čakalnih vrst. A bolnišnice ne naredijo programov, s katerim bi ta denar porabljale. Zato je pomembno, da spremenimo intenzivnost in organiziranost dela v bolnišnicah. Čakalne vrste so namreč vezane na bolnišnično varstvo," je zaključil.