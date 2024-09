'Odhaja tudi onkolog, rešitev je takojšni konsenz s stanovalci'

Strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun Varda pojasnjuje, da ima zgodba z odkupi stanovanj na območju gradnje novega stolpiča za onkologijo Maribor dolgo zgodovino. Ministrstvo za zdravje je dobro seznanjeno s to problematiko in težava je, ker se najde skupnega jezika za primerno ceno odkupa teh stanovanj, opozarja. Posledično pa zamuda pri gradnji in podaljšanje gradbenih del, zato bolniki terapijo prejemajo sredi izrednih razmer. Kot vladajoče poziva dr. Marčun Varda, upa, da se bo v najkrajšem času našel konsenz, da se v najkrajšem času ta stanovanja odkupijo po ceni, za katero stanovalci menijo, da so do nje upravičeni: "Gre za stare ljudi, ki tu živijo leta in si seveda ne želijo zapustiti svojih domov, kot večina starejših ljudi."

Kot smo poročali, mariborski onkološki bolniki kličejo na pomoč. Kot opisujejo, v zadušljivi smrdljivi kleti mariborske onkologije na obravnavo čakajo vse do večera, stojijo v dolgih kolonah, kemoterapije prejemajo na hodnikih, v hrupu. Razmere so katastrofalne, saj gradnja novega stolpiča zamuja več kot leto dni. Zapleta pa se pri odkupu stanovanj, ki ga vodi Urad za nadzor kakovosti in investicij v zdravstvu.

Edino, kar je v tem trenutku sprejemljivo je, da se dela nadaljujejo in da se ujame časovnica. Kot poudarja, iz UKC Maribor deloma zaradi slabih pogojev dela odhaja tudi onkolog: "Zaradi zaostanka v gradnji so se začeli tudi odhodi kadrov, upam da se to ustavi, saj bomo v nasprotnem primeru morali dodatno število bolnikov preusmerjati v Ljubljano, česar pa si ne želimo, saj se morajo bolniki zdraviti v domačem okolju blizu doma."

Kot poudarja, dela ne bi smela trajati toliko časa, gradnja močno zaostaja: "Zame je bolnik vedno bil središče in kot tak se mora zdraviti v okolju, v katerem živi. V našo ustanovo gravitira cela severovzhodna Slovenija. Ko smo načrtovali nadgradnjo, smo se z Onkološkim inštitutom v Ljubljani dobro pripravili in dogovorili, koliko pacientov jim bomo primorani poslati zaradi tega, ker bo nekaj časa prostorski problem začasno poslati v Ljubljano. Mislili smo, da bo šlo za malo število pacientov, da bo to trajalo kratek čas. V tem trenutku bi morala biti dela zaključena, pa se druga faza še kar ni začela. Če se bo ta scenarij uresničil, bo to velik problem na nacionalni ravni."

Predstojnica oddelka za Onkologijo v UKC Maribor Maja Ravnik pojasnjuje, da so se zaradi slabih pogojev ravnokar za nekaj dni preselili na oddelek za ginekologijo, da bodo čez vikend opremili prostore, kjer bolniki prejemajo terapijo, da jo bodo v ponedeljek lahko v prilagojenih pogojih dobivali dalje. Zaradi tega, ker bo prostor za prejemanje sistemskega zdravljenja namreč postal praktično gradbišče, bodo pacienti dobivali zdravljenje kar za pregradno steno. "Razmere so nemogoče," poudarja Marčun Varda. Kot poudarja, je ta situacija nesprejemljiva in jo močno obžaluje. Kot pravi Ravnikova, jo boli in se počuti kot drugorazredna državljanka, da se o tem sploh pogovarjamo: "Nikjer ne bi smela biti tema, kako dostopati do ustreznega zdravljenja. Sploh pa ne v fazi, kot je onkološki bolnik. Meni je to nesprejemljivo, katastrofalno."