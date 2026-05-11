Odhajajoča koalicija zahteva ponovno odločanje o razrezu mest

Kolegij predsednika DZ je v petek sprejel sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih DZ in določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov v teh telesih. Na zahtevo poslancev Svobode, SD, Levice in Vesne pa bo DZ o tem odločal ponovno.
Na dnevnem redu današnje seje DZ je namreč predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ, pa tudi predlog sklepa o imenovanju njihovih predsednikov in podpredsednikov ter ločeno predlog sklepa o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.
Kot je na začetku današnje seje pojasnil vodja poslanske skupine Levice in Vesne Luka Mesec, mora imeti po poslovniku DZ vsaka poslanska skupina praviloma vsaj enega člana v vsakem delovnem telesu. V predlaganem razrezu pa je njihova poslanska skupina proti svoji volji izključena "iz treh bistvenih delovnih teles", to so odbori za zdravje, okolje in izobraževanje, je navedel.
Na to so po njegovih besedah tudi večkrat opozorili, prav tako so na petkovi seji kolegija predlagali ustrezne rešitve, a njihovi predlogi niso bili upoštevani. "S tem so kršena temeljna načela parlamentarizma. Nikoli v zgodovini državnega zbora se še ni na ta način izrivalo določene stranke iz možnosti odločanja o vsebinah," je bil oster Mesec. Zato je še pred obravnavo teh točk zahteval ponovno odločanje o razrezu.
Predsednik DZ Zoran Stevanović pa je odvrnil, da bodo o predlogu razpravljali v okviru mandatno-volilnih zadev.
Meira Hot (SD) je opozorila, da o zahtevi za ponovno odločanje, ki jo poda petina poslancev, ki je nasprotovala odločitvi kolegija predsednika DZ, odloči DZ brez razprave in brez obrazložitve glasu. Mesec pa je zahteval, da o tem odločajo, preden pridejo do te točke dnevnega reda, v tej zahtevi so se mu pridružili tudi nekateri drugi poslanci nekdanjega koalicijskega trojčka.
Stevanović je po petminutni prekinitvi seje pojasnil, da se je njegova odločitev izkazala za pravilno in da bodo o zahtevi odločali pri točki o mandatno-volilnih zadevah. DZ je tako potrdil dnevni red in začel sejo z obravnavo predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki mu bo sledil predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ. Po glasovanju o teh dveh točkah pa bodo na vrsti mandatno-volilne zadeve.
Po odločitvi kolegija bi največ predsedniških mest pripadlo SDS, skupno osem. Svoboda bi prevzela vodenje petih delovnih teles, trojček okoli NSi štirih, SD pa dveh. Ostale poslanske skupine si obetajo po eno predsedniško mesto v odborih in komisijah DZ.
Spor na petkovem kolegiju
Že na petkovem kolegiju predsednika DZ se je med vodji poslanskih skupin glede takšne razdelitve vnel spor. V Svobodi menijo, da bi jim glede na volilni rezultat, s katerim so dobili 29 poslancev, moralo pripasti več kot pet predsedniških mest v delovnih telesih DZ. Poslanski skupini NSi, SLS in Fokus, ki imajo devet poslancev, pa manj kot štiri. Zato so predlagali, da bi trojček okrog NSi odpovedal enemu predsedniškemu mestu, ki bi nato pripadel Svobodi, a so v bodoči koaliciji takšen predlog zavrnili.
Nezadovoljni pa so tudi v poslanski skupini Levica in Vesna, kjer opozarjajo da jim je bodoča koalicija onemogočila delovanje v za stranko ključnih odborih za zdravje, izobraževanje in okolje.
