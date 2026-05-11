Slovenija

Odhajajoča koalicija zahteva ponovno odločanje o razrezu mest

Ljubljana, 11. 05. 2026 11.05 pred 1 uro 3 min branja 61

Avtor:
STA M.S.
Robert Golob in Matej Arčon

Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred sejo DZ vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je potrdil kolegij predsednika DZ. Takrat so v Svobodi problematizirali predvsem razdelitev predsedniških mest v telesih, v Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih.

Kolegij predsednika DZ je v petek sprejel sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih DZ in določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov v teh telesih. Na zahtevo poslancev Svobode, SD, Levice in Vesne pa bo DZ o tem odločal ponovno.

Na dnevnem redu današnje seje DZ je namreč predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ, pa tudi predlog sklepa o imenovanju njihovih predsednikov in podpredsednikov ter ločeno predlog sklepa o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Kot je na začetku današnje seje pojasnil vodja poslanske skupine Levice in Vesne Luka Mesec, mora imeti po poslovniku DZ vsaka poslanska skupina praviloma vsaj enega člana v vsakem delovnem telesu. V predlaganem razrezu pa je njihova poslanska skupina proti svoji volji izključena "iz treh bistvenih delovnih teles", to so odbori za zdravje, okolje in izobraževanje, je navedel.

Na to so po njegovih besedah tudi večkrat opozorili, prav tako so na petkovi seji kolegija predlagali ustrezne rešitve, a njihovi predlogi niso bili upoštevani. "S tem so kršena temeljna načela parlamentarizma. Nikoli v zgodovini državnega zbora se še ni na ta način izrivalo določene stranke iz možnosti odločanja o vsebinah," je bil oster Mesec. Zato je še pred obravnavo teh točk zahteval ponovno odločanje o razrezu.

Predsednik DZ Zoran Stevanović pa je odvrnil, da bodo o predlogu razpravljali v okviru mandatno-volilnih zadev.

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

Meira Hot (SD) je opozorila, da o zahtevi za ponovno odločanje, ki jo poda petina poslancev, ki je nasprotovala odločitvi kolegija predsednika DZ, odloči DZ brez razprave in brez obrazložitve glasu. Mesec pa je zahteval, da o tem odločajo, preden pridejo do te točke dnevnega reda, v tej zahtevi so se mu pridružili tudi nekateri drugi poslanci nekdanjega koalicijskega trojčka.

Stevanović je po petminutni prekinitvi seje pojasnil, da se je njegova odločitev izkazala za pravilno in da bodo o zahtevi odločali pri točki o mandatno-volilnih zadevah. DZ je tako potrdil dnevni red in začel sejo z obravnavo predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki mu bo sledil predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ. Po glasovanju o teh dveh točkah pa bodo na vrsti mandatno-volilne zadeve.

Po odločitvi kolegija bi največ predsedniških mest pripadlo SDS, skupno osem. Svoboda bi prevzela vodenje petih delovnih teles, trojček okoli NSi štirih, SD pa dveh. Ostale poslanske skupine si obetajo po eno predsedniško mesto v odborih in komisijah DZ.

Spor na petkovem kolegiju

Že na petkovem kolegiju predsednika DZ se je med vodji poslanskih skupin glede takšne razdelitve vnel spor. V Svobodi menijo, da bi jim glede na volilni rezultat, s katerim so dobili 29 poslancev, moralo pripasti več kot pet predsedniških mest v delovnih telesih DZ. Poslanski skupini NSi, SLS in Fokus, ki imajo devet poslancev, pa manj kot štiri. Zato so predlagali, da bi trojček okrog NSi odpovedal enemu predsedniškemu mestu, ki bi nato pripadel Svobodi, a so v bodoči koaliciji takšen predlog zavrnili. 

Preberi še Za Stevanovića razrez dober, GS in Levica o avtokraciji nastajajoče koalicije

Nezadovoljni pa so tudi v poslanski skupini Levica in Vesna, kjer opozarjajo da jim je bodoča koalicija onemogočila delovanje v za stranko ključnih odborih za zdravje, izobraževanje in okolje.

dz delovna telesa

jugatneme
11. 05. 2026 12.40
.....govori se, da neprofitnim organizacijam, socialnim delomrznežem in podobni navlaki so šteti dnevi - baje nič več ne bo tako, kot je bilo.
inside1
11. 05. 2026 12.37
kakor sem gledal, je Svodoba sama odločila da bi imela samo 4, čeprav bi jih lahko več po kvoti. Malo zakasnjeno paljenje v glavi....zdaj se pa bunijo....
jugatneme
11. 05. 2026 12.37
A dosedanja vlada ne razume da se jim je čas že iztekel, tik-tak tik-tak...samo tekoče posle še....tik-tak tik-tak...
gongash
11. 05. 2026 12.36
DZ je postal reality show, farma , big brother, jerry springer...
Dragica Cegler
11. 05. 2026 12.33
A Golob je že priletel?
Oblastljudstvu
11. 05. 2026 12.30
Prej bi razmišljali. Samo na svoje riti gledajo, da bi bili pri koritu
xoxotox6
11. 05. 2026 12.30
zakaj ne napišete kako je bilo zadnje 4 leta???? a se samocenzurirate???? ja naj zahtevajo in kopirajo lastne prakse,v prejšnjem sklicu si je dražgoškihesbolah sam sebi razdelil vsa ključna mesta v teh telesih in opoziciji ni dal možnosti, ki jih imajo v normalnih za demokracijah, ki ne proipadajao titovemujajcu!!!!!
Minovak
11. 05. 2026 12.30
Ne zaslužijo niti enega mesta, ker ga niso zaslužili, morali pa bi jih nagnati na prisilno delo, da vsaj malo vrnejo pokradeno in zgrešeno. Vse, prav vse, kar so naredili je bilo, da so črtali vse, kar je bilo potrjeno dobro od prejšnje vlade. No ja, naredili so pa kaos.
daedryk
11. 05. 2026 12.27
ko bomo imeli avtohtoni koliscarji vsaj toliko pravic kot romi ali maharadze iz indije grem pa spet volit.
Slovenska pomlad
11. 05. 2026 12.27
Smrt kriminalnemu janšizmu!
frenk7O7
11. 05. 2026 12.36
Tudi tebi in čimbolj počasi
Maki3322
11. 05. 2026 12.21
Pokvarjeni SDS, Demokrati, Resnica in NS.i NESPOSOBNEŠI.
macolagobec
11. 05. 2026 12.24
Ti pa nepismen tako kot Zlobodarji in Levuuharji!
Oblastljudstvu
11. 05. 2026 12.31
Še en, ki vleče socialo
xyz01
11. 05. 2026 12.20
Novonastajajoča koalica mora kapitalu vrniti, kar so jim pred volitvami plačali. Slabo se piše narodu. Kapitalizem bo terjal svoje. Stevko pa gnus od gnusa. Srbovladje prihaja, dragi moji.
assassin911
11. 05. 2026 12.30
Si že napumpal kolo? Brezveve ker ljudstvo ne bo nasedlo še 1x.
frenk7O7
11. 05. 2026 12.19
Zahtevamo ,da se vrne gospod Maljevac.
Majzelj
11. 05. 2026 12.21
da napiše nov priročnik...
konc
11. 05. 2026 12.23
frenk707: Maljevca še tvoja sorta več ne mara, pa od kje si se ti vzel, revež bogi?
macolagobec
11. 05. 2026 12.25
Maljevac se ti bo prikradu ud uzad, pa boš meu.
natas999
11. 05. 2026 12.18
še sekret vam nebi dal čuvat
Razumnež
11. 05. 2026 12.17
Spoštovani.... Popolnoma nič ni narobe, če se garnitura menja. To je za napredek države morda še najbolje. Morda Svoboda res ni delala zgolj slabih stvari in je sem pa tja kje naredila kaj dobrega... za gospodarstvo bolj malo, pa vseeno. Prav je, da se zdaj le-ta malo opomore.
Castrat
11. 05. 2026 12.17
Prihaja med in mleko ......od izobilja se bo desnim odpeljalo.....do konca!
Sportsman74
11. 05. 2026 12.14
Levicarji pokvarjeni... Taubi, Zaubi, Mesec, Grga, Sukič, Sajo... Sami pacienti, pojma nimajo.
BBcc
11. 05. 2026 12.22
Enocelična desničarska falunga že ve.
ActiveR
11. 05. 2026 12.13
Levi smrduhi lahko zahtevajo, dobili bodo pa ... saj vemo kaj!
Žmavc
11. 05. 2026 12.10
Golob ni prevaral samo svojih volivcev, ampak celotno levo volilno telo. Ljudstvo mu je omogočilo gladko zmago, predsednica mu je podelila mandat, on ga pa vehementno zavrne... ??? Razumem levo sekto, da od jeze kar iskre pljuvajo, ampak tovariši zvezdaši... Janša ni kriv, če vas je Golob na***nil.
konc
11. 05. 2026 12.14
Seveda da. Tale kaos in minus v blagajni, ki so ga pridelali s svojih "vrhunskim vodenjem, še sami za sabo niso voljni reševati. Bodo potem drugi krivi, da je tako.
konc
11. 05. 2026 12.09
Pokajte lewaki, samo podražitve in davke znate nabijati in velikodušno deliti naš denar sebi, brezdelnežem in kriminalcem. Gospodarstvo naj pa krepne, ki mora vse to podpirati.
