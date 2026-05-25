Slovenija

Odhajajoča vlada objavila prehranske smernice

Ljubljana, 25. 05. 2026 09.40 pred 55 minutami 2 min branja 23

Avtor:
STA K.H.
Prehranske smernice

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je minuli petek razgrnila nacionalne prehranske smernice za leto 2025. Dokument je v začetku leta razburjal po objavi dveh člankov v tuji spletni znanstveni reviji MDPI Foods, ki sta analizirala slovenske prehranske smernice. Takrat namreč še ni bil usklajen, pregledovala ga je Svetovna zdravstvena organizacija.

Smernice so namenjene podpori prebivalcem Slovenije pri oblikovanju uravnoteženih, zdravih in dolgoročno vzdržnih prehranskih navad. Hkrati predstavljajo strokovno podlago za delo zdravstvenih delavcev, vzgojno-izobraževalnih ustanov, javnih zavodov, ponudnikov prehrane in vseh drugih, ki sodelujejo pri oblikovanju prehranskega okolja v Sloveniji.

Kot je ob objavi dokumenta na vladnih spletnih straneh zapisala odhajajoča vlada, nacionalne prehranske smernice temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih ter sodobnih spoznanjih o povezavi med prehrano, zdravjem in trajnostnim razvojem. "Pri njihovi pripravi so avtorji upoštevali mednarodne znanstvene izsledke, vključno z evropskimi, avstrijskimi, nemškimi, danskimi in nordijskimi priporočili, ter jih prilagodili slovenskemu prostoru, prehranskim navadam prebivalcev in dostopnosti živil," so navedli.

Še pred javno objavo smernic je dokument močno razburil politiko in tudi strokovno javnost. Poslanci NSi so vladi očitali, da so smernice pripravljene brez ustreznih strokovnih podlag ter da odvračajo od uživanja živil živalskega izvora in škodujejo javnemu zdravju. Da priprava prehranskih smernic ne sme temeljiti na konceptu, retoriki in ideologiji, so opozorili tudi strokovnjaki s področja zdravja in prehrane. Kritični so bili tudi, da celotno uradno besedilo predloga smernic javnosti ni bilo dostopno.

Zdaj ga je vlada, ki opravlja tekoče posle, vendarle objavila. Pod dokument, dolg 285 strani, so podpisana ministrstva za kmetijstvo, za okolje in za zdravje. Sestavljen je iz dveh delov – slovenskih smernicah za prehrano 2025 in analize okoljskih vplivov slovenskega prehranskega sistema.

Kot poudarjajo avtorji smernic, ima Slovenija bogato prehransko dediščino in raznolike prehranske značilnosti, ki izhajajo iz različnih zemljepisnih, kulturnih in podnebnih okolij. Tradicija doma pripravljene hrane, lokalne pridelave in sezonskih živil ostaja pomemben del slovenskega načina življenja. Obenem pa se tudi v Sloveniji soočamo s spremembami prehranskih navad, življenjskega sloga in prehranskega okolja, ki pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva.

Poseben poudarek smernice namenjajo tudi trajnostnim vidikom prehrane. Izbira lokalnih, sezonskih in kakovostnih živil lahko pomembno prispeva k ohranjanju naravnih virov, zmanjševanju okoljskih obremenitev ter podpori slovenskemu kmetijstvu in podeželju.

Priporočila so, kot poudarja odhajajoča vlada, namenjena vsem, ki želijo na preprost, dostopen in vsakdanjemu življenju prilagojen način okrepiti svoje zdravje ter izboljšati počutje. Usmerjajo k majhnim, a pomembnim spremembam, ki jih lahko postopno vključujemo v vsakdan – pri izbiri živil, načinu priprave hrane, odnosu do obrokov in skrbi za bolj uravnotežen življenjski slog.

"Verjamemo, da bodo smernice prispevale k boljšemu razumevanju pomena prehrane ter podprle skupna prizadevanja za bolj zdravo, vključujočo in trajnostno Slovenijo," je ob objavi smernic zapisala vlada.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

lcePower
25. 05. 2026 10.43
Ljudje smo vsejedi, golobi pa jedo pičo
Gutenberg
25. 05. 2026 10.43
A to so tekoči posli?
BrainDance
25. 05. 2026 10.42
A s takam bedarijam so se ukvarjali? :D
Uporabnik1884443
25. 05. 2026 10.39
Ma kaj, projekt je treba zaključiti ter sodelavce ustrezno nagraditi, plačati dokler še lahko. To je vsa poanta
Endless
25. 05. 2026 10.38
Še najbolj so promovirali burek. In po tem se jih bom tudi zapomnil. Enako kot pri vseh ostalih stvareh, nič slovenskega
gebo 1
25. 05. 2026 10.28
Te smernice nej si gaberca pa golob nekam utakneta
kr nekdo
25. 05. 2026 10.27
sram me je , da poznam Boštjana Jakse enega najbolj strastneg vegana. me zanima kaj je ob druzinakih srecanjih. aja jih nima k ga noben ne more k prevec pametuje. v glavnem nekaj posameznikov nam bo vsiljevalo njihovo prehrano. lahko je dobit nekaj 10 strokovnjakov k so na drugi valovni dolzini
lokson
25. 05. 2026 10.26
Poglejte, kaj je vegansto naredilo iz Goloba. Človek dejansko ne funkcionira več.
fverdi
25. 05. 2026 10.28
Robi je že itak od nekdaj narcis, sedaj ga je veganstvo še dodatno psihično uničilo.
lokson
25. 05. 2026 10.24
Veganstvo po navodilih Tince, preko njenega nastavljenega vegi aktivista v šole. Resno??
CorbaMorba
25. 05. 2026 10.23
Se pravi: 1)Svinjina je kriminalizirana, kljub temu, da so dobesedno dvakrat na leto koline. 2)Veganstvo je še vedno najhujši sovražnik 3)Moje telo, moja izbira.....pogojno.
Jimi1
25. 05. 2026 10.21
To so samo objavili mesečni jedilnik iz Ausvitza . 400 000 bedakov pa ploska! Dobr tek,...pa troskok po minskem polju. Na Svobodo pa skozi dimnike! Pa da ne bi kdo kaj rekel, v Svobodi te zaradi napačne besede hitro procesirajo... V penis pa takšna svoboda!
seter73
25. 05. 2026 10.21
se dobro da so smernice za 2025 kot pise
zvoneti
25. 05. 2026 10.17
Lepo, da jih vse skrbi za našo zdravo prehrano, pozabili so še vključiti denarne dodatke oz. dvigniti minimalne plače in pokojnine in prepovedati 90% pesticidov z katerimi nas pitajo. Ljudje kupujejo tisto, kar si lahko privoščijo.
26250440
25. 05. 2026 10.15
V zadnjico naj si vtaknejo njihove smernice...Meni nihče ne bo govoril kaj naj jem in pijem..Še najmanj pa golob...
Delavec_Slo
25. 05. 2026 10.13
Za odhajajočo vlado samo one gobe za enkratno uporabo!!
Kr0ujem
25. 05. 2026 10.14
🤣🤣🤣
seba14
25. 05. 2026 10.04
Naj kar sami živijo od piščancev in zelenjave. Zdaj ko se bo oblast normalizirala, bo mogoče spet svinjsko meso dekriminalizirano.
Majzelj
25. 05. 2026 10.02
Če imaš težave z zaprtjem, pogledaš kakšen Golobov nastop pa je potem takoj lažje....
Hugh_Mungus
25. 05. 2026 10.04
Dobrikanje Jajota izvajalcu genocida nima podobnega učinka?
Bad Minton
25. 05. 2026 10.12
Kakšnega genocida ?
Kr0ujem
25. 05. 2026 10.15
Pust bolnike
janez653
25. 05. 2026 09.57
Tinine smernice? Vegi za fegii?
