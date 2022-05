Odhajajoča vlada kadruje v agencijah pod okriljem Zdravka Počivalška

Odhajajoča vladna garnitura še vedno intenzivno kadruje. Na zalogo so imenovali varuha konkurence, potekla sta razpisa za direktorja slovenske turistične organizacije in zavoda blagovnih rezerv, pred vrati pa je še razpis za direktorja Spirita – javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Razrešili so tudi direktorja družbe Slovenski državni gozdovi, na njegovo mesto pa so imenovali novega direktorja.

Odhajajoča vlada pospešeno kadruje v agencijah, ki sodijo pod okrilje gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Sedanjemu direktorju agencije za varstvo konkurence Andreju Matvozu mandat preteče 30. junija in vlada v odhajanju je za vršilca dolžnosti direktorja na zalogo že imenovala Zlatka Rateja, doslej državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje. icon-expand Zdravko Počivalšek FOTO: Aljoša Kravanja Konec aprila sta bila v uradnem listu objavljena tudi razpisa za direktorska položaja na Zavodu za blagovne rezerve in v Slovenski turistični organizaciji. Na razpis za direktorja Zavoda za blagovne rezerve so prispele štiri vloge. Zavod kot vršilec dolžnosti trenutno vodi Andrej Kužner, mandat pa se mu sicer izteče sredi letošnjega novembra. Turistična organizacija pa deluje pod taktirko Ilone Stermecki, ki se ji mandat izteče junija. Vodenje je prevzela od Maje Pak, ki je vrh STO predčasno zapustila zaradi nestrinjanja s Počivalškom. Vršilca dolžnosti direktorja ima tudi agencija Spirit, in sicer ima Rok Capl mandat do 11. avgusta. Vse kaže, da bo razpis za novega direktorja objavljen še v času sedanje vlade. Že marca je mandat direktorice Urada za intelektualno lastnino dobila Karin Žvokelj, Tržnega inšpektorata pa Andreja But. In čeprav bi vsaj v nekaj primerih nova imenovanja dosedanja vlada lahko prepustila prihajajoči garnituri, pa že imenovanje vršilcev dolžnosti pomeni polletno funkcijo kadrov, ki pa jih nova vlada lahko v resnici tudi kadarkoli zamenja.