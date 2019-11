'Odhod medicinskih sester v zdravstvene domove resno ogroža naš zdravstveni sistem'

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor se je v zadnjih petih letih število zaposlenih v zdravstveni negi sicer povečalo za več kot 300, a jim jih še vedno primanjkuje."Po kriteriju kategorizacija zdravstvene nege nam manjka 25 odstotkov zaposlenih v zdravstveni negi," so navedli v UKC Maribor. Področja, kjer je stanje v tem pogledu najtežje, so intenzivna terapija, urgentni center, anesteziologija in operativna dejavnost, težavno je tudi nadomeščanje odsotnosti zaposlenih na ostalih delovnih mestih, so pojasnili.

Generalna sekretarka Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Dragica Kekec je opisala, kaj v Sloveniji pomeni delati na področju zdravstvene nege bolnikov v zdravstvenih zavodih in varovancev v domovih ter ocenila, da delo v takih pogojih vodi v bolezen: "Zahteva celega človeka in številna odrekanja tako posameznika kot družine. Nočno delo dokazano škodljivo vpliva na zdravje zaposlenih, potem so tu še neugodni urniki, delo ob nedeljah in praznikih, neupoštevanje počitkov, nenadomeščanja odsotnih ter številne bolniške odsotnosti, kar vodi v izgorelost in posledično v bolezen."

"Možni kandidati so v prvih letih iskali zaposlitev v bližnjih zdravstvenih zavodih v Avstriji, sedaj pa se zaposlujejo na primarnem nivoju. Zaposleni v zdravstveni negi si želimo tudi urejene delovne pogoje z ustrezno delovno opremo, ki je predpogoj za varno okolje tako za paciente kot zaposlene," so zapisali na kadrovskem oddelku in službi zdravstvene nege mariborskega kliničnega centra.

Primanjkuje jih kljub temu, da je Slovenija po številu medicinskih sester na tisoč prebivalcev v povprečju držav OECD. "Od leta 2000 se je število zaposlenih v zdravstveni negi povečalo za 45 odstotkov, do pomanjkanja pa prihaja predvsem zaradi razkoraka med naraščajočimi pričakovanji stroke in dejansko razpoložljivim kadrom," ugotavlja Pintar.

Na trgu dela pa po njegovih besedah ni dovolj kadra, s katerim bi zapolnili vse novonastale potrebe in ambicije različnih strok."Če bomo sprejeli nove standarde in bodo zdravstveni domovi izkazali potrebo po dodatnih zaposlitvah diplomiranih medicinskih sester, bomo izpraznili najbolj zahtevne oddelke v slovenskih bolnišnicah. Takšno dogajanje pa utegne resno ogroziti naš zdravstveni sistem," je opozoril Pintar.

Različne ocene potreb po dodatnem obsegu kadra zdravstvene nege

Obseg dodatnega kadra bo v veliki meri odvisen tudi od standardov in normativov na področju zdravstvene nege, ki so trenutno še v pripravi. Na podlagi delovnega gradiva v združenju ocenjujejo, da bodo v javnih zdravstvenih zavodih potrebovali dodatnih 3543 diplomiranih medicinskih sester, 145 diplomiranih babic in 45 srednjih medicinskih sester. Za zaposlitev teh pa bi potrebovali okoli 100 milijonov evrov dodatnih sredstev.

Tudi v sindikatu zdravstva in socialnega varstva menijo, da se bo prava slika manjka kadra pokazala s sprejemom kadrovskih standardov in normativov. Po njihovih ocenah je pomanjkanje kadra že danes od 20- do 25-odstotno. Predvsem v bolnišnicah po ocenah stroke primanjkuje več kot 600 tehnikov zdravstvene nege in okoli 1500 diplomiranih medicinskih sester, na področju socialnega varstva pa primanjkuje predvsem bolničarjev negovalcev, so navedli v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Poleg tega je velik del zaposlenih v zdravstveni negi starejši od 50 let, med njimi je tudi 8200 medicinskih sester."V prihodnjih letih bo tako prišlo do upokojitve najbolj številne in najbolj izkušene generacije medicinskih sester, ki je ne bo mogoče nadomestiti, saj na trgu ne bo na voljo ustreznega števila medicinskih sester," je opozorila Kekčeva.

Na trgu dela povpraševanje večje od ponudbe

Tudi na Zavodu RS za zaposlovanje opažajo, da so poklici na področju zdravstvene nege tisti, pri katerih imajo delodajalci najpogosteje težave pri iskanju ustreznih kadrov, saj je povpraševanje večje od ponudbe, poleg tega pa gre za poklice, za katere je značilen neugoden delovni urnik, ki so velikokrat fizično zahtevni in nemalokrat slabše plačani.

Kot kažejo podatki ministrstva za javno upravo, je povprečna plača po opravljenih urah v avgustu za bolničarja negovalca namreč znašala dobrih 1250 evrov, za zdravstvenega tehnika pa slabih 1600 evrov.