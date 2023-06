Odhodi zaposlenih iz UKC Ljubljana: Jug ministra poziva k ukrepanju

Direktor Marko Jug je v dopisu zapisal, da v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana že nekaj let opažajo trend, da strokovno visoko usposobljen kader s področja zdravstvene nege odhaja na manj zahtevna delovišča, denimo v referenčne ambulante ali h koncesionarjem.

"Potrdimo lahko tudi, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi v zelo kratkem času podalo pet zaposlenih na kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja kirurške klinike," je zapisal Jug in dodal, da gre za medicinske sestre in inštrumentarke.

Njihove odpovedi so po informacijah UKC povezane z zaposlitvijo v koncesijski dejavnosti Tomislava Klokočovnika, ki bo po poročanju medijev delovala v prostorih celjske bolnišnice.

"Zato v UKC Ljubljana opozarjamo, da tovrstni trendi, v nasprotju s pričakovanji, lahko prinesejo oslabitev in ne krepitev javnega zdravstvenega sistema. Prosimo za ukrepe na sistemski ravni, ki bodo omogočili boljše pogoje za delo in možnosti večjega zaslužka oziroma nagrajevanja v javnem zdravstvenem sistemu," so še zapisali v dopisu.