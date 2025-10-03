Odjemalcem SunContracta svetujejo hitro odločitev glede dobavitelja

Podjetje SunContract z novembrom ukinja storitev net meteringa. V to jih je, kot so sporočili pred dnevi, prisilila država, zoper katero so zaradi sprememb pravil glede zagotavljanja elektrike v okviru sheme neto meritev pri samooskrbnih sončnih elektrarnah (net metering) in posledično dodatnih stroškov vložili tudi tožbo.

Podjetje je vsem odjemalcem postavilo pogoje za nadaljevanje sodelovanja, pri čemer po opozorilih združenja obstaja tveganje, da bodo odjemalci, ki teh pogojev ne sprejmejo, ostali brez pogodbeno dogovorjene dobave. V takšnih primerih pride v poštev t. i. nujna oskrba, ki pa ni namenjena dolgoročnemu nadomeščanju redne dobave.

Na to je odjemalce SunContracta opozoril tudi sistemski operater prenosnega omrežja Eles, ki ocenjuje, da lahko s hitro zamenjavo dobavitelja preprečijo morebitno oskrbo v okviru nujne oskrbe, ki je omejena v trajanju in količini ter lahko povzroči dodatne stroške.

Zaradi časovno omejenega prehoda in možnih zapletov pri oskrbi pri Združenju slovenske fotovoltaike poudarjajo nujnost takojšnjega ukrepanja, da se zagotovi neprekinjena, zanesljiva in cenovno predvidljiva dobava električne energije.

"Prizadeti odjemalci naj hitro sprejmejo odločitev in se v primeru menjave obrnejo na dobavitelje, ki imajo tudi objavljene cenike za odjemalce v sistemu netiranja (samooskrbne uporabnike)," so navedli in dodali, da naj odjemalci preverijo tudi pogoje za nadaljevanje priklopa v sistem netiranja, sklenitev novih pogodb ter trenutno veljavne cene za samooskrbne odjemalce.

V SunContractu so sicer pred dnevi na novinarski konferenci poudarili, da so v družbi za svoje stranke pripravili rešitve. Vsem, ki se za to niso ali ne bodo odločili, pa tudi v podjetju priporočajo, da dobavitelja zamenjajo čim hitreje.

Kot so medtem še poudarili v združenju, sistem letnega netiranja za samooskrbne odjemalce v Sloveniji ostaja v veljavi. Še naprej velja za gospodinjske in male poslovne uporabnike, ki so vključeni v ta model samooskrbe. Uporabniki lahko tako tudi v prihodnje izkoriščajo letni obračun proizvedene in prevzete električne energije.