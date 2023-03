Odkrij streetwear klasike z znamko adidas

Če rad spremljaš novice na področju streetwear mode, potem si zagotovo na tekočem z novostmi.

Vendar pa obstajajo nekateri elementi sloga, ki kljub spreminjajočem se trendu še vedno kraljujejo na vrhu in enako močno tudi navdušujejo. Znamka adidas ponuja kar nekaj klasičnih streetwear artiklov. Spodaj smo pripravili seznam najbolj ikoničnih artiklov te blagovne znamke. Katere že kraljujejo v tvoji omari in katere še manjkajo? Superge adidas Superstar So navdse priljubljene in ikonične superge, zato ni presenetljivo, da jih adidas vedno znova osvežuje z različnimi barvnimi različicami. Imajo značilno gumijasto kapico na prstih, ki se je prvič pojavila leta 1969 na košarkaških copatih. Kaj kmalu pa je postalo jasno, da je njihovo mesto v streetwear modi. Superge je moč najti na vsakem vogalu, saj nosijo jih tako zvezdniki in vplivneži, kot tako imenovani običajni ljudje. Si jih želiš tudi ti? Zelo smo radovedni, katera različica te bo pritegnila. Se boš odločil za klasiko ali si raje privoščil jubilejno izdajo Superstark v črno-beli različici? Ali pa se boš raje odločil za bolj drzen model in izbral eno od barvitih različic? Morda pa te bodo pritegnile ženske superge adidas Superstar Bonega s platformo?

Daddy shoes, ali superge adidas Ozelia in adidas Ozweego Tako imenovani grdi čevlji so se v modo vrnili v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in že več sezon kraljujejo v streetwear modi. Pri klasičnih adidasovih daddy shoes sta najbolj priljubljena modela adidas Ozelia in adidas Ozweego - oba sta našla navdih v prejšnjih adidasovih izdajah obutve. Prvi model ima nekonvencionalno silhueto s poudarjenimi linijami, drugi pa enako zanimivo obliko in prepoznaven zgornji del. Tako kot model Superstars sta tudi Ozelia in Ozweego na voljo v različnih barvnih različicah. Boš izbral daddy shoes v povsem črni, beli ali pa morda v pudrasto rožnati ali mornarsko modri barvi? Karkoli izbereš, ne pozabi, da je najpomembnejša njihova ikonična silhueta.

Obutev v outdoor slogu - adidas Terrex Naj ti predstavimo dragulj med supergami. Čevlji adidas Terrex se bodo dobro obnesli v prav vseh razmerah. Pozornosti pa si ne zaslužijo le zaradi svoje funkcionalnosti. Njihova silhueta, za katero lahko rečemo, da je rezultat kombinacije športnih in gorskih trendov, je značilna za outdoor slog, ki je v streetwear svetu prisoten že več sezon. Prednost serije čevljev adidas Terrex je, da združuje lastnosti drugih modelov. Nemška blagovna znamka ponuja tako nizko kot visoko različico teh čevljev. Odloči se za tisto različico, ki ti je najbolj všeč, in se pogumno podaj na pot osvajanja betonske džungle.

Ikonični adidas puloverji Brezčasni adidasovi artikli niso le čevlji, temveč tudi puloverji. Trenutno so na trgu modeli, ki prejšnje uspešnice združujejo s trenutnimi trendi. Klasične tri črte na ramenih in diskretne logotipe lahko na primer najdemo na puloverju 3-Stripes Crew v črni barvi. Ali pa imaš morda raje jopice? V tem primeru ti potem predlagamo jopico adidas SS Track Top v bomber kroju. Vsekakor ne smemo pozabiti na klasičen pulover z logotipom Trefoil - tu je absolutni zmagovalec ikoničen model Trefoil Hoodie, ki je na voljo v več barvnih različicah. Tudi v tem primeru velja, da ne glede na to, ali izbereš umirjene barve ali pa boš stavil na izrazite barve, ikoničen kroj se bo vedno dobro obnesel.

