Odkrijte čarobno lepoto Istre že to pomlad: Razkošen oddih v Petram Resort & Residences

Ležeč ob slikoviti Savudriji, na kraju, kjer se srečujejo meje Slovenije, Hrvaške in Italije, Petram Resort & Residences ponuja edinstveno priložnost, da uživate v blagem mediteranskem podnebju in vrhunski nastanitvi

Pomlad je prebudila naravo in ponuja popolne trenutke za uživanje v času zase, daleč od vsakdanjega hitrega tempa življenja. Za vse, ki se želijo vsaj za kratko razvajati in odkriti nekaj novega, Petram Resort & Residences v Savudriji nudi edinstveno kombinacijo razkošja, kulture in gastronomije na obali prelepe Istre.

Za najmlajše ponuja letovišče bogato vsebino v prelepem otroškem parku, kjer se lahko otroci zabavajo v varnem in zelenem okolju ali v zaprtem igralnem prostoru, ki zagotavlja, da se najmanjši povsem sprostijo in uživajo na svojih počitnicah v Istri.

Rezervirajte svoj oddih zdaj in si zagotovite nepozabno potovanje polno sprostitve, užitkov, kulture in avanture. Za več informacij obiščite Petram Resort & Residences in odkrijte, zakaj je Istra ena najbolj priljubljenih destinacij. Sledite nam tudi na družabnih omrežjih Instagram in Facebook .





Naročnik oglasne vsebine je Petram Resort & Residences.