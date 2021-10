Odkrijte ideje za nočne pohode z družino | Hervis

Vas mikajo nočni pohodi? Preverite ideje za vzpone, na katere se lahko odpravite z vso družino!

Nočni pohodi so nepozabno doživetje za vas in vaše najmlajše. Tokrat vam predstavljamo ideje za pohode, na katerih boste uživali prav vsi. 5 najlepših nočnih pohodov za vso družino Imate z družino radi hribe? Bi želeli svoje pohode še dodatno popestriti? Nadenite si naglavne svetilke, pohodne čevlje in topla oblačila in se odpravite na nočni pohod, ki vam bo zagotovo še dolgo ostal v spominu! Za to obliko pohodništva se odloča vse več ljudi, saj je zanimiva, posebna in zabavna. Idealna je tudi v primerih, ko imate raje mir v naravi, saj je takrat navadno na pohodu manj ljudi. Na nočni pohod se lahko odpravite ob polni luni in začutite posebno magičnost, ali pa z gore opazujete dih jemajoče sončne zahode, nato pa se po temi vrnete v dolino. Nočni pohodi so odlična izbira tudi za družine, saj so otroci še posebej navdušeni nad čarobno naravo v soju naglavne svetilke. Predstavljamo vam 5 idej za nočne pohode, na katere se lahko odpravite tudi s svojimi najmlajšimi. 1. Polhograjska Grmada Gre za enega najbolj znanih nočnih pohodov pri nas. Enkrat letno, ponavadi januarja, je organiziran dogodek, kjer se lahko v skupini odpravite na nočni pohod na Polhograjsko Grmado. Organiziran dogodek je odlična izbira, če se na pohod odpravite prvič, saj boste imeli na voljo že izkušene pohodnike, ki vam bodo lahko pomagali ob morebitnih težavah. Označena pot se navadno prične pri gostilni »Pratkar« v Polhovem gradcu. Nadaljuje se mimo planinske koče na Ravneku, mimo lovske koče in čez malo Grmado na vrh Grmade. Celoten organiziran pohod traja približno 4 ure.

2. Slivnica Še en izjemno znan nočni pohod. Do danes je bilo organiziranih že več kot 70 nočnih pohodov na Slivnico. Ponavadi so ti organizirani ob polni luni, seveda pa je izvedba odvisna tudi od tega, ali jih vremenski pogoji dopuščajo. Včasih je v koči organizirano tudi kakšno zanimivo potopisno predavanje. Pohod lahko pričnete v Grahovem ali v Cerknici, v vsakem primeru pa vzpon traja dobro uro. 3. Planina nad Vrhniko Nočni pohodi na Planino nad Vrhniko so nekoliko redkeje organizirani, a postajajo vse bolj priljubljeni. Navadno je pohod organiziran v zimskem času, večkrat pa je na vrhu poskrbljeno tudi za ogrevane šotore, čaj, palačinke ter celo glasbo v živo. Izhodišče poti je pri Štirni, pohod pa traja približno 2 uri. 4. Nanos Tudi nočni pohod na Nanos je precej priljubljen, sploh med Primorci. Običajno je organiziran ob polni luni. Organizatorji pohod včasih še dodatno popestrijo s kresom ali potopisnim predavanjem. Pohod se navadno začne pri baru Nanos, vzpon pa traja približno 90 minut. Čeprav je pot sama po sebi primerna tudi za otroke, organizatorji opozarjajo, da je pohod primeren za ljudi, ki že imajo nekaj kondicije in izkušenj. 5. Javornik Planinsko društvo Javornik organizira nočni pohod na Javornik enkrat letno. Tudi ta pohod je nekoliko manj znan, a postaja vse bolj priljubljen. Pot se prične v Črnem Vrhu nad Idrijo in poteka mimo osnovne šole in smučišča Ski Bor na Trate in v Gornje Lome na Gromov grič in nato navzgor proti Pirnatovi koči. Najbolj zagnani pohodniki pa se lahko od koče odpravijo tudi do vrha Javornika. Vzpon traja približno 2 uri. Kako nočno pohodništvo narediti varno? Kot pri vseh aktivnostih je tudi tukaj varnost vas in vaše družine na prvem mestu. Kot že omenjeno, je za začetek morda bolje, da se udeležite organiziranega nočnega pohoda in imate tako na voljo podporo v primeru zapletov. Seveda je pomembno tudi, da upoštevate navodila organizatorjev in hodite samo po označenih poteh.

