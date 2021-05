Odkrijte, kako lahko trgujete s cenami delnic največjih svetovnih družb

V prvem tednu sezone so skoraj vse vodilne banke, kot so Goldman Sachs, JP Morgan in Bank of America, objavile rezultate, ki so bili boljši od pričakovanih. Pozitivni rezultati bančnega sektorja običajno kažejo, da so tudi druga podjetja dobro poslovala. Netflix, družba, katere delnice so se v zadnjem letu zvišale za več kot 60 odstotkov, je prav tako posloval bolje, kot so pričakovali, vendar je poročal o upadu števila naročnikov.

Zlasti so bili prizadeti turistični sektor in letalske družbe. American Airlines je imel slabše rezultate od pričakovanih, a je cena delnic po objavi poročila vseeno poskočila za 5,1 odstotka. Glede na napredek cepljenja in večje število potnikov na letališčih je napoved pozitivna in prevideva se, da bo veliko ljudi želelo nadoknaditi zamujene priložnosti iz prejšnjega leta, ko je bilo gibanje zaradi pandemije omejeno. Analitiki verjamejo, da bodo številne delnice turističnega sektorja letos dosegle znatno rast.

Brezplačni vodnik »Kako trgovati s cenami delnic« si prenesite tukaj.

Vlagatelji so nestrpno pričakovali Tesline poslovne rezultate, ki so bili objavljeni 26. aprila. Proizvajalec električnih avtomobilov je napovedal rekordni dobiček, število dobav avtomobilov pa je večje od napovedanega. Elon Musk je dejal, da je podjetje prodalo manjšo količino bitcoinov, s katerimi razpolaga, in tako ustvarilo 100 milijonov dolarjev dobička.

Do zdaj je svoja poročila objavilo 123 podjetij s seznama indeksa S & P 500, pri 85,4 odstotka teh družb so bili rezultati boljši od pričakovanih. Sezona je bila doslej zelo uspešna. Če se bodo pozitivni rezultati nadaljevali, bomo imeli najuspešnejšo finančno sezono po prvem četrtletju že od leta 2010.

Viri: Reuters, Refinitiv, Yahoo Finance

