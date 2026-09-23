Odkrijte Kitajsko: od starodavnega Xiana do sodobnega Šanghaja

Kitajska je svet v malem, osupljiva mešanica kultur in verovanj, raznolikih pokrajin, zgodb in tradicij. Država je tako velika in tako raznolika, da bi jo bilo skoraj nemogoče zares spoznati v enem samem potovanju. A prav tisti, ki si jo upajo odkrivati, so nagrajeni z izjemnimi doživetji. Od zmajev in dim suma do nekdanjih cesarskih prestolnic in tehnoloških središč prihodnosti ... Kitajska vas bo presenetila na vsakem koraku.
Prav zato je novo potovanje Star Travel zasnovano kot premišljen izbor najzanimivejšega, kar lahko Kitajska ponudi. Marca 2027 bodo popotniki v enajstih dneh spoznali Peking, Xian in Šanghaj. Gre za pravi preplet zgodovine, kulture, tradicije in sodobnega načina življenja.
Itinerar v enem potovanju poveže tri povsem različne obraze Kitajske: po prihodu v Peking sledijo ogledi Prepovedanega mesta, Templja nebes, tradicionalnih hutongov in Velikega kitajskega zidu, nato pa pot s hitrim vlakom nadaljuje v zgodovinski Xian, kjer obiskovalce pričakata starodavno mestno obzidje in veličastna Terakotna vojska. Po notranjem letu sledi Šanghaj z znamenitim Bundom, templji, starim mestnim jedrom, panoramo Pudonga in večernim križarjenjem po reki Huangpu, program pa dopolnita še obisk Suzhouja in slikovitega vodnega mesta Tongli.
"To je izjemno premišljeno potovanje vrhunske kakovosti, pripravljeno po meri naših gostov na podlagi dolgoletnih izkušenj. V strnjenem času ponuja izjemno raznolikost, od zgodovine in tradicije do sodobnih velemest. Vsak del poti je skrbno izbran, da je doživetje res celovito in posebno," pravi lastnica Star Travel, Barbara Beč.
Za brezskrbno izkušnjo je poskrbljeno od odhoda do vrnitve. V ponudbo so vključeni letalski prevoz s Turkish Airlines, notranji let med Xianom in Šanghajem, hitri vlak med Pekingom in Xianom ter vsi prevozi po programu. Gostje bivajo v hotelih s petimi zvezdicami, v ceno pa so vključeni tudi zajtrki, obroki in vse vstopnine po programu. Potovanje vključuje slovenskega vodnika oziroma spremljevalca, lokalne angleško govoreče vodnike, prtljago, letališke pristojbine ter organizacijo celotnega potovanja, od Ljubljane do vrnitve v Slovenijo.
Star Travel poleg vodenih programov ponuja tudi samostojna potovanja po meri, prilagojena željam, tempu in interesom posameznikov. Tudi Kitajsko je mogoče doživeti na bolj oseben način, od kulturnega raziskovanja in zgodovinskih znamenitosti do bolj umirjenih, ekskluzivnih in individualno zasnovanih potovanj.
Za vse dodatne informacije je Star Travel na voljo prek spletnega obrazca ali kar prek telefona +386 8 205 45 30).
Naročnik oglasne vsebine je Volo, organizacija nepozabnih doživetij, d.o.o.