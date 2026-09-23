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Odkrijte Kitajsko: od starodavnega Xiana do sodobnega Šanghaja

Ljubljana, 23. 09. 2026 11.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Potovanje na Kitajsko: nepozabno potovanje po deželi bogate zgodovine, kulture in osupljivih znamenitosti.

Kaj se zgodi, ko se tisočletna zgodovina sreča z mesti prihodnosti? Potujte na Kitajsko s slovenskim vodičem v intimni skupini.

"To izjemno premišljeno potovanje je pripravljeno po meri naših gostov na podlagi dolgoletnih izkušenj v potovalni industriji. V strnjenem času ponujamo izjemno raznolikost potovanja – od zgodovine in tradicije do sodobnih velemest. Vsak del poti je načrtovan, da je doživetje celovito in posebno." Barbara Beč, lastnica in direktorica podjetja Volo, organizacija nepozabnih doživetij, d.o.o.

Kitajska je svet v malem, osupljiva mešanica kultur in verovanj, raznolikih pokrajin, zgodb in tradicij. Država je tako velika in tako raznolika, da bi jo bilo skoraj nemogoče zares spoznati v enem samem potovanju. A prav tisti, ki si jo upajo odkrivati, so nagrajeni z izjemnimi doživetji. Od zmajev in dim suma do nekdanjih cesarskih prestolnic in tehnoloških središč prihodnosti ... Kitajska vas bo presenetila na vsakem koraku.

Prav zato je novo potovanje Star Travel zasnovano kot premišljen izbor najzanimivejšega, kar lahko Kitajska ponudi. Marca 2027 bodo popotniki v enajstih dneh spoznali Peking, Xian in Šanghaj. Gre za pravi preplet zgodovine, kulture, tradicije in sodobnega načina življenja.

Potovanje na Kitajsko: nepozabno potovanje po deželi bogate zgodovine, kulture in osupljivih znamenitosti.
Potovanje na Kitajsko: nepozabno potovanje po deželi bogate zgodovine, kulture in osupljivih znamenitosti.
FOTO: Arhiv ponudnika

Itinerar v enem potovanju poveže tri povsem različne obraze Kitajske: po prihodu v Peking sledijo ogledi Prepovedanega mesta, Templja nebes, tradicionalnih hutongov in Velikega kitajskega zidu, nato pa pot s hitrim vlakom nadaljuje v zgodovinski Xian, kjer obiskovalce pričakata starodavno mestno obzidje in veličastna Terakotna vojska. Po notranjem letu sledi Šanghaj z znamenitim Bundom, templji, starim mestnim jedrom, panoramo Pudonga in večernim križarjenjem po reki Huangpu, program pa dopolnita še obisk Suzhouja in slikovitega vodnega mesta Tongli.

Šanghaj: sodobna metropola, kjer se futuristični nebotičniki prepletajo s tradicionalno kitajsko kulturo.
Šanghaj: sodobna metropola, kjer se futuristični nebotičniki prepletajo s tradicionalno kitajsko kulturo.
FOTO: Arhiv ponudnika

"To je izjemno premišljeno potovanje vrhunske kakovosti, pripravljeno po meri naših gostov na podlagi dolgoletnih izkušenj. V strnjenem času ponuja izjemno raznolikost, od zgodovine in tradicije do sodobnih velemest. Vsak del poti je skrbno izbran, da je doživetje res celovito in posebno," pravi lastnica Star Travel, Barbara Beč.

Za brezskrbno izkušnjo je poskrbljeno od odhoda do vrnitve. V ponudbo so vključeni letalski prevoz s Turkish Airlines, notranji let med Xianom in Šanghajem, hitri vlak med Pekingom in Xianom ter vsi prevozi po programu. Gostje bivajo v hotelih s petimi zvezdicami, v ceno pa so vključeni tudi zajtrki, obroki in vse vstopnine po programu. Potovanje vključuje slovenskega vodnika oziroma spremljevalca, lokalne angleško govoreče vodnike, prtljago, letališke pristojbine ter organizacijo celotnega potovanja, od Ljubljane do vrnitve v Slovenijo.

Terakotna vojska: arheološka najdba tisočerih glinenih vojakov, ki varujejo grobnico prvega kitajskega cesarja.
Terakotna vojska: arheološka najdba tisočerih glinenih vojakov, ki varujejo grobnico prvega kitajskega cesarja.
FOTO: Arhiv ponudnika

Star Travel poleg vodenih programov ponuja tudi samostojna potovanja po meri, prilagojena željam, tempu in interesom posameznikov. Tudi Kitajsko je mogoče doživeti na bolj oseben način, od kulturnega raziskovanja in zgodovinskih znamenitosti do bolj umirjenih, ekskluzivnih in individualno zasnovanih potovanj.

Za vse dodatne informacije je Star Travel na voljo prek spletnega obrazca ali kar prek telefona +386 8 205 45 30).

Kitajski zid: veličasten zgodovinski spomenik, ki se razteza čez kitajsko pokrajino in priča o bogati preteklosti.
Kitajski zid: veličasten zgodovinski spomenik, ki se razteza čez kitajsko pokrajino in priča o bogati preteklosti.
FOTO: Arhiv ponudnika

 

Naročnik oglasne vsebine je Volo, organizacija nepozabnih doživetij, d.o.o.

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potovanja kitajska star travel

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