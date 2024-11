Odkrijte legende 4x4 vozil: Jeep Gladiator in Wrangler

Ste pripravljeni na nepozabne izkušnje? Jeep Gladiator in Wrangler 4x4 sta zasnovana za vse, ki iščejo moč, vzdržljivost in neomejene možnosti.

OGLAS

Jeep, ikona vozil z neprekosljivo močjo, ponosno predstavlja legendarne modele s 4x4 pogonom, ki niso le simbol moči in vzdržljivosti, temveč tudi popoln sopotnik za vse, ki iščejo edinstvene pustolovščine na vsakem terenu. Jeep Gladiator in Wrangler, ki poosebljata definicijo vsestranskosti, z vključenimi zložljivim vetrobranskim steklom, različnimi konfiguracijami snemljivih streh in snemljivimi vrati, ki omogočajo pristno doživetje vožnje. Oba modela sta opremljena z naprednim reduktorjem, ki omogoča izjemno terensko zmogljivost in natančno obvladovanje na zahtevnih terenih, kar ju dela za popolna partnerja za vse vaše pustolovščine.

icon-expand

Jeep Gladiator združuje robustnost terenskega vozila s praktičnostjo pick-upa. Poganja ga zmogljiv 3,0 litrski dizelski motor V6 z močjo 196 kW (264 KM) in odličnim navorom 600 Nm. Z naprednim 4x4 sistemom, ki ga lahko prilagodite različnim terenskim razmeram, Gladiator zagotavlja zanesljivost in nadzor na vsakem terenu.

icon-expand

Gladiator je zasnovan v pristnem slogu znamke Jeep in z veliko možnostmi svobode, kot jih v pick-upu še ni bilo. Če iščete pustolovščino, ste jo našli. Intuitivna tehnologija, vzdržljivi materiali, prefinjeni okrasni elementi in premišljeno zasnovan prostor za shranjevanje – za popolno udobje in sproščeno vožnjo.

icon-expand

Jeep Wrangler ni le vozilo, temveč simbol svobode. 2,0-litrski bencinski motor s turbopolnilnikom in močjo 202 kw (272 km) in največjim navorom 400 Nm je kombiniran z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ki pomaga optimizirati zmogljivost med vožnjo. Zaradi preproste uporabe, visoke odzivnosti in bolj gladke vožnje je popolna izbira za vsak teren. Njegova edinstvena zasnova privlači poglede in ponuja neprekosljive terenske sposobnosti. Wrangler s štirikolesnim pogonom ostaja zvest svojemu poreklu. Ikonično in natančno definirano obliko pa popestrijo dovršeni dodatki.

icon-expand

Motorja v Gladiatorju in Wranglerju sta prav tako optimizirana tudi za prečkanje vodih poti. Zaradi visoko postavljenega zajema zraka lahko računate na zmogljivost prečkanja vode do 76 centimetrov globine. Vsestranskost, prostornost in udobje, ob tem pa ne smemo pozabiti na slog in značaj. S sodobnimi varnostnimi funkcijami ter naprednim informacijskih sistemom boste vsekakor uživali v vožnji.

icon-expand

Odkrijte moč in svobodo, ki jo prinašata Jeep Gladiator in Jeep Wrangler. Jeep Gladiator in Wrangler 4x4 sta sinonim za moč, svobodo in pustolovščino. Ne glede na to, ali ste ljubitelj terenskih voženj ali pa le potrebujete zanesljivo vozilo za vsakodnevno uporabo, sta ta modela prava izbira. Pridružite se Jeep skupnosti in odkrijte, kako lahko ti vozili popeljejo vaše izkušnje na povsem novo raven. Odkrijte ju v izjemni akcijski ponudbi vozil iz zaloge. Jeep je več kot le prevozno sredstvo. Jeep je življenjski slog!

icon-expand