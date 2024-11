Do sanjske postave v le 40 minutah na teden!

Jesen je pravi čas za nov začetek, in zdaj je trenutek, da zares poskrbite za svoje telo. S krajšimi dnevi in hladnejšimi temperaturami je idealen čas, da se pridružite vadbi v notranjem prostoru. Z osebnim trenerjem boste znatno optimizirali svoje vadbene rutine ter dosegli cilje, ki ste si jih vedno želeli.

- Individualiziran pristop: Z našimi usposobljenimi osebni trenerji se boste osredotočili na svoje želje in cilje. Z nadzorovanjem in prilagajanjem vaj vam bomo pomagali doseči vaš cilj v najkrajšem času.

Redna telesna aktivnost ne prinaša le estetskih sprememb. Povečuje vašo energijo, izboljšuje spanec, krepi vaš imunski sistem in zmanjšuje stres. V današnjem hitrem svetu je pomembno, da si vzamemo trenutek zase in poskrbimo za svojo vitalnost.

Xbody vadba ponuja še več. Vadba je razdeljena na dva dela: prvi se osredotoča na moč, medtem ko v drugem delu delujete na vzdržljivosti. Na tak način boste postopoma izboljšali svoje splošno telesno stanje brez tveganja poškodb. Vse to, strokovno vodeno, omogoča, da se osredotočite na delovanje mišic in napredek.

Dajte si priložnost, da ponovno zasijete!

Zaposleni starši, poslovni ljudje in vsi, ki vsakodnevno usklajujete vse svoje obveznosti med delom in prostim časom, imate sedaj priložnost, da izredno učinkovito poskrbite za svoje telo.

Odkrijte moč Xbody!

Vanja Goljar, vodja studia, je preobrazila svoje življenje in zdaj nudi podporo tistim, ki ji želijo slediti. Vanja je dokaz tudi ženska v obdobju menopavze lahko doseže neverjetne rezultate v letu in pol je izgubila kar 57 kg! Njena ekipa mladi, izobraženi in motivirani trenerji vam bodo pomagali, da boste tudi sami v naslednje poletje zakorakali bistveno bolj samozavestni in predvsem ZDRAVI!