Odkrijte skrite lepote Bjelovarsko-bilogorske županije

S katere koli strani boste prispeli v to županijo, vas bodo pričakali odprti in gostoljubni Bilogorci, Moslavci ter ohranjena narava. Na tem območju se nahaja pet mest, Bjelovar, Daruvar, Čazma, Garešnica in Grubišno Polje ter osemnajst občin, ki vas tako vse skupaj kot vsaka zase vabijo na raziskovanje in odkrivanje tega dela Hrvaške. Če se boste lotili raziskovanja mest, vas bo Bjelovar gotovo navdušil s pravilno razporeditvijo ulic, Daruvar s toplimi kopališči, ki izvirajo že iz rimskih časov, Garešnica z lovišči, ki jo obkrožajo, Čazma z bogato preteklostjo, Grubišno Polje pa z umirjenim življenjskim utripom manjšega mesta. Med mesti se nahajajo občinska središča in vasi, posejane po gričevju, na katerih se proti nebu dvigajo s soncem obsijani cerkveni zvoniki.

Kot je v telesu skrito srce, ki omogoča življenje, je v osrednji Hrvaški skrita Bjelovarsko-bilogorska županija. Njeno zeleno srce zaznamujejo tri pogorja: Moslavačka gora, Papuk in Bilogora, ki že v imenu skriva tih in večen utrip življenja. Življenja, ki je v teh krajih prisotno že od najstarejših obdobij, zato lahko zgodbe o ljudeh in dogodkih, ki so zaznamovali preteklost in sooblikovali sedanjost, oblikujemo le na podlagi arheoloških ostankov.

Tukaj vas bodo pričakali stoletni gozdovi, širna in rodovitna polja, cvetoči travniki, med katerimi se pretakajo potoki in nižinske reke. Ne manjkajo niti bogati ribniki in jezera ter lovišča z najrazličnejšo drobno in veliko divjadjo. Ne glede na to, če se boste na raziskovanje odpravili peš, s kolesom, na konju ali z avtomobilom, bo izbira pravilna, saj vam številne izletniške točke, vinske ceste in majhne družinske kmetije nudijo možnosti oddiha in sprostitve v naravi, ki vas obkroža.

Ugodno podnebje, blago gričevje ter čista in ohranjena narava ter bogastvo rastlinskega in živalskega sveta so bili vedno navdih za pripravo najbolj okusne domače hrane in vina. Na področju današnjega Daruvarja so prav z njim nazdravljali že stari Rimljani, med sproščanjem v vročih izvirih, poimenovanih Aquae Balissae.