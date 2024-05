Odkrijte skrivnost pristnega okusa

S simboli evropskih shem kakovosti Zaščitena označba porekla (ZOP), Zaščitena geografska označba (ZGO) in Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) so označeni izdelki, ki imajo edinstvene značilnosti in za katerimi stojijo dolgoletno znanje in izkušnje. Ko izberete kranjsko klobaso s simbolom Zaščitena geografska označba, ne kupite le dobre klobase, temveč tudi zgodbo o poreklu, tradiciji in visoki kakovosti. Zaščiteni proizvodi so povezani z določeno regijo in/ali imajo poseben tradicionalen način priprave, sheme kakovosti pa jamčijo, da je vsak korak v proizvodnem procesu natančno predpisan in dodatno nadzorovan, kar predstavlja garancijo za pristnost in kakovost živila. Tako lahko brez skrbi uživamo v izjemnih okusih preteklosti, ki z vsakim grižljajem ponovno zaživijo.

Kranjska klobasa vedno nastopa v paru, povezanem z značilno leseno špilo, ima blag vonj po dimu in je prepoznavnega, polnega okusa. Je preprosta za pripravo in odlična tako v tradicionalnih kot sodobnih jedeh.

Evropska kulinarika skriva dragocene zaklade, kjer se prepletata tradicija in kakovost, namen shem kakovosti pa je te edinstvene prehranske proizvode zaščititi in ohraniti za prihodnje generacije. Slovenija je zaščitila že 28 proizvodov, med njimi pa posebno mesto zaseda kranjska klobasa , kulinarična mojstrovina odlične kakovosti ter močnih vezi z našimi predniki, njihovimi običaji in znanji. S kombinacijo svinjskega mesa najvišje kakovosti in slanine ter začimbne mešanice soli, popra in česna predstavlja pravi okus dediščine, ki zadovolji brbončice tudi najbolj zahtevnih jedcev.

Če kdo ve, kako na sto in en način pripraviti kranjsko klobaso, je to gotovo Jure Galičič, nekdanji tekmovalec MasterChefa in veliki ljubitelj te slovenske dobrote, zaščitene z evropsko shemo kakovosti ZGO.

Kranjsko klobaso skuhamo in narežemo na kolobarje. Čebulo narežemo na tanke obročke, redkvice na tanke rezine, sir na manjše kocke. Posebej zmešamo gorčico, vino, med, sol in poper. Dodamo olje in marinado polijemo po rukoli. Primešamo druge sestavine in solato za boljši okus postavimo v hladilnik za 1 uro. Okrasimo z orehi in ponudimo.

Ohranimo raznolikost okusov za prihodnje generacije

Evropske sheme kakovosti poleg zagotavljanja pristnosti in kakovosti živil igrajo ključno vlogo tudi pri spodbujanju trajnostne pridelave in predelave hrane ter povečevanju prehranske samozadostnosti in skladnega regionalnega razvoja. S spoštovanjem tradicionalnih postopkov ter posluhom za naravno in družbeno okolje prispevajo k ohranjanju lokalnih posebnosti in kulinarične tradicije. Z EU shemami kakovosti se bogastvo evropske kulinarične dediščine ohranja tudi za prihodnje generacije. Potrošniki torej z nakupom zaščitenih živilskih proizvodov izberemo odličnost, obenem pa podpiramo lokalna gospodarstva in njihov razvoj.

Za vse ljubitelje pristnih okusov, trajnostno ozaveščene potrošnike in zagovornike lokalne samooskrbe je kranjska klobasa z Zaščiteno geografsko označbo prava izbira. S tem živilom ne le odkrivamo okuse naše preteklosti, temveč tudi soustvarjamo prihodnost, kjer se tradicija, kakovost in lokalne posebnosti združujejo v okusnem doživetju, ki kliče po še. Privoščite si jo in dober tek!

