Odkrijte skrivnost za hitro in dolgotrajno porjavitev kože – ta izdelka vas bosta popolnoma navdušila!

Poletje je tukaj in z njim tudi želja po popolni in zdravo porjaveli polti! A pot do čudovite bronaste polti zahteva malce več kot le nastavljanje sončnim žarkom. Ključ do čudovite porjavitve se skriva v vrhunskih kozmetičnih izdelkih, ki ne samo, da pospešijo vaš naravni proces porjavitve, temveč vašo kožo tudi negujejo in ščitijo.

Kateri izdelki za sončenje so najbolj učinkoviti?

Za hitro in enostavno doseganje porjavele polti morate izbrati izdelke, ki vsebujejo ključne naravne sestavine, kot so korenčkovo, orehovo, kokosovo in jojobino olje. Ta olja prebudijo in okrepijo vaš naravni temni pigment, ne glede na to, kako svetla je vaša koža. Z uporabo teh izdelkov bo vaša koža dosegla čudovito in enakomerno porjavelo barvo, ki se obdrži še dolgo po sončenju.

icon-expand

Active Luxe premium kozmetika za hitro porjavitev kože

Slovensko podjetje Active Luxe Cosmetics je ponovno navdušilo z marmelado za hitro porjavitev kože v obliki suhega olja in jogurtom za telo, ki podaljša vašo porjavelost še v hladnejše mesece. Njihovi izdelki so že osvojili srca uporabnic in vplivnic, ki izpostavljajo elegantno embalažo, enostavno nanašanje in čudovit vonj, ki na koži ostane še dolgo po nanosu.

icon-expand

Luksuzno suho olje za hitro porjavitev, ki ščiti tudi pred staranjem kože

Suho olje Active Luxe je skrbno formulirano z naravnimi olji, kot so korenčkovo, orehovo, kokosovo in jojobino olje, ki aktivirajo temni pigment kože in jo hkrati nahranijo. To olje je idealno za hitro porjavitev, saj se vpija v kožo brez mastnega občutka in ji daje izjemno mehko teksturo. Za najboljše rezultate nanesite olje pred izpostavitvijo soncu, vendar ne pozabite na kremo z zaščitnim faktorjem. Po nanosu bo zadostovalo že 15 do 20 minut na soncu, da dosežete vidno temnejšo polt, brez nepotrebnega praženja na soncu. Tako boste dosegli popolno porjavitev in zaščitili svojo kožo. In ne pozabite – tropski vonj, ki spominja na slasten kokosov koktejl, vas bo popeljal naravnost na rajske plaže!

icon-expand

Podaljšajte svojo porjavelost skozi jesen z jogurtom za po sončenju

Jogurt Active Luxe je zasnovan z aloe vero in kokosovim oljem, ki kožo pomirjata in podaljšujeta porjavelost. Po tuširanju nanesite jogurt po celem telesu – koža bo v hipu pomirjena, navlažena in zaščitena pred izsušitvijo ter lupljenjem. Jogurt preprečuje izgubo bronaste barve kože, hkrati pa je njegova lahka tekstura prijetna in hitro vpijajoča, brez mastnega občutka. Po nanosu boste uživali v svežem vonju vanilije in pomaranče, ki vas bo spremljal skozi cel dan. Idealno za tiste, ki želijo ohraniti poletno razpoloženje še dolgo po sončnih dneh!

icon-expand

Izkoristite akcijsko ponudbo: 20 % popust na suho olje in jogurt!

Ne zamudite izjemne priložnosti – ob nakupu obeh izdelkov Active Luxe, premium suhega olja za hitro porjavitev in jogurta za ohranjanje porjavelosti, prejmete 20 % popust! Naročite zdaj po akcijski ceni ali nas pokličite na številko:

040 219 700 ali (03) 548 1234.

icon-expand